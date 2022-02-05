İltihaplı Romatizma Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Kronik bir hastalık olan romatizma, eklemlerde, kaslarda ve yumuşak dokularda iltihap yaşanması durumudur. Sıkça görülen ve iltihaplı ve iltihapsız olmak üzere ikiye ayrılan hastalık, kendini eklemlerde göstermeye başladı. İltihaplı romatizma ayrıca birçok farklı hastalığı da tetiklemektedir.

Eklemlerde ağrı ve şişmeyle başlayan iltihaplı romatizma, ilerleyen dönemlerde şekil bozukluğuna da neden olabilmektedir. İltihaplı romatizma belirtileri aşıdaki gibidir;

- Eklemlerde kızarıklık ve şişme, sıcaklık hissi, yanma

- Eklemlerde şiddetli ağrı

- Uykudan uyanınca meydana gelen ayak, bacak ve kollarda uyuşma

- İlerleyen dönemlerde şekil bozuklukları

- Yüksek ateş

- Halsizlik, bitkinlik

- Sebepsiz kilo kaybı, uzun süren karın ağrıları, kronik ishal

- Eklem bölgelerinde ve cilt altında romatoid nodülü olarak tanımlanan şişlikler ve yumrular

- Tek ya da çift taraflı kalça ağrıları, gözlerde kızarıklık ve ağrı

İLTİHAPLI ROMATİZMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

- Tedavinin amacı şiddetli ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan iltihabı ortadan kaldırmaktır. Hastalık teşhis edildikten sonra vakit kaybetmeden tedavi sürecine başlanılması önemlidir. Peki bu durumda nasıl bir tedavi yöntemi izlenir.

- Öncelikle hastalığı durdurmak için nonsteroid antiinflamatuar ve antiromatizmal ilaçlar uygulanmaya başlanır. Bu ilaçlar ağrıyı dindirir ve hastalığın ilerlemesinin önüne geçer.

- İlaç tedavisiyle beraber aynı zamanda fizik tedavi uygulaması da başlar.

- Fizik tedavinin cevap vermediği durumlarda kortizon desteğine başlanır. Bu uygulama 3 kez yapılır ve bölgedeki ağrı hafifletir.

- İltihaplı romatizma hastalığı eklemlerde ciddi hasarlara yol açacak şekilde ilerlemiş ise hastalığın tedavisinde cerrahi yöntemlere başvurulur. Cerrahi uygulama ile eklemlerin hareket kabiliyeti yeniden kazandırılır ve ağrılar ortadan kaldırılır.