  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

İltihaplı Romatizma Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

» »
İltihaplı Romatizma Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?
İltihaplı Romatizma Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Kronik bir hastalık olan romatizma, eklemlerde, kaslarda ve yumuşak dokularda iltihap yaşanması durumudur. Sıkça görülen ve iltihaplı ve iltihapsız olmak üzere ikiye ayrılan hastalık, kendini eklemlerde göstermeye başladı. İltihaplı romatizma ayrıca birçok farklı hastalığı da tetiklemektedir. 

Eklemlerde ağrı ve şişmeyle başlayan iltihaplı romatizma, ilerleyen dönemlerde şekil bozukluğuna da neden olabilmektedir. İltihaplı romatizma belirtileri aşıdaki gibidir; 

- Eklemlerde kızarıklık ve şişme, sıcaklık hissi, yanma

- Eklemlerde şiddetli ağrı

- Uykudan uyanınca meydana gelen ayak, bacak ve kollarda uyuşma

- İlerleyen dönemlerde şekil bozuklukları

- Yüksek ateş

- Halsizlik, bitkinlik

- Sebepsiz kilo kaybı, uzun süren karın ağrıları, kronik ishal

- Eklem bölgelerinde ve cilt altında romatoid nodülü olarak tanımlanan şişlikler ve yumrular

- Tek ya da çift taraflı kalça ağrıları, gözlerde kızarıklık ve ağrı

İLTİHAPLI ROMATİZMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

- Tedavinin amacı şiddetli ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan iltihabı ortadan kaldırmaktır. Hastalık teşhis edildikten sonra vakit kaybetmeden tedavi sürecine başlanılması önemlidir. Peki bu durumda nasıl bir tedavi yöntemi izlenir.

- Öncelikle hastalığı durdurmak için nonsteroid antiinflamatuar ve antiromatizmal ilaçlar uygulanmaya başlanır. Bu ilaçlar ağrıyı dindirir ve hastalığın ilerlemesinin önüne geçer.

- İlaç tedavisiyle beraber aynı zamanda fizik tedavi uygulaması da başlar. 

- Fizik tedavinin cevap vermediği durumlarda kortizon desteğine başlanır. Bu uygulama 3 kez yapılır ve bölgedeki ağrı hafifletir. 

- İltihaplı romatizma hastalığı eklemlerde ciddi hasarlara yol açacak şekilde ilerlemiş ise hastalığın tedavisinde cerrahi yöntemlere başvurulur. Cerrahi uygulama ile eklemlerin hareket kabiliyeti yeniden kazandırılır ve ağrılar ortadan kaldırılır.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ebeveynler Dikkat! Çocuklarda Dijital Bağimlilik Öfkeye Neden Oluyor05 Şubat 2022 Cumartesi 15:28
  • Çocuklarda Akıl Ve Ruh Sağlığı Sorunları Covid Döneminde Artış Gösterdi05 Şubat 2022 Cumartesi 14:09
  • El Kireçlenmesinde En Önemli Risk Faktörleri Obezite Ve Yaş05 Şubat 2022 Cumartesi 14:00
  • Aynı Anda Birden Fazla İşle Uğraşmayın05 Şubat 2022 Cumartesi 12:43
  • 2-14 Yaş Grubu Çocukların Yüzde 2’sinde İşitme Kaybı Var05 Şubat 2022 Cumartesi 12:29
  • 1 ölü, 543 vaka!04 Şubat 2022 Cuma 19:42
  • Hamilelikte Omicron'a karşı 10 etkili öneri!04 Şubat 2022 Cuma 19:32
  • DSÖ: Avrupa Covid-19 salgınında ‘kabul edilebilir bir final aşamasında’04 Şubat 2022 Cuma 10:47
  • DSÖ Duyurdu: Avrupa, Corona Salgınında Final Aşamasında03 Şubat 2022 Perşembe 23:52
  • 57 yaşında Covid-19'a yenik düştü03 Şubat 2022 Perşembe 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti