İmamoğlu: Büyük günah işliyorsunuz

Avukatları dün Çalık’ın iki kez kanser tedavisi gördüğünü, bu nedenle askerliğini yapamadığını ve cezaevinde de 15 kilo vererek hayati riskinin arttığını söylemişti. (Diken’in notu: Çalık, 23 Mart’ta İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanmış, geçen gün Silivri Cezaevi’nden İzmir’e nakledildiğini “Bu karar vicdani değildir” diyerek duyurmuştu.)

23 Mart’tan bu yana tutuklu olan İmamoğlu’nun X’teki açıklamasında Çalık’ı hatırlattı ve şunu söyledi:

* Sabahın köründe evlerini basarak gözaltına aldığınız, pislik içinde günlerce tuttuğunuz, sonra uyduruk gerekçelerle tutukladığınız, suç makinası kişilerin tanıklığıyla iftira attığınız, ailesiyle/avukatıyla görüşemesin diye başka yerlere sürgün ettiğiniz, psikolojik baskı kurduğunuz, şantaj yaptığınız, tehdit ettiğiniz bu insanlar sizin esiriniz değil.

‘Bulamadıkça daha da hırçınlaşıyorsunuz’

* Türkiye’nin en iyi eğitimli, en donanımlı, en deneyimli, kamu ahlakına sahip insanlarına bu zulmü reva görüyorsunuz. Tutuklu yargılayarak, yargılama sürecini evrensel hukuka aykırı bir biçimde cezaya çeviriyorsunuz. “Atalım içeri sonra bir şekilde delil buluruz” diyorsunuz. İftiralar ve iftiracılar dışında bir şey bulamadıkça daha da hırçınlaşıyorsunuz.