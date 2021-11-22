  • BIST 1.755,480
  • Altın 668,45
  • Dolar 11,4134
  • Euro 12,8597
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

İmamoğlu, 'Denktaş Müzesi' projesini anlattı: "Son anda ne olduysa buranın tahsisini hükümet yapmadı"

» »
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un başkanlığındaki heyet, ilk olarak KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret etti
İmamoğlu, 'Denktaş Müzesi' projesini anlattı: "Son anda ne olduysa buranın tahsisini hükümet yapmadı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu"Meclis kararımızı aldık, her şeyimiz hazırdı yatırım yapmak için ama, Lefkoşa Belediyesi'nin tahsisi gerekiyor ki biz burada adım atalım. Arkadaşlarımız, Lefkoşa Belediyesi ile peyzaj projelerini yaptılar. Son anda ne olduysa buranın tahsisini burada hükümet yapmadı" dedi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için KKTC’ye geldi. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un başkanlığındaki heyet, ilk olarak KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret etti. Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanları" yazılı çelengi Denktaş'ın anıt mezarını bıraktı. Torun, anıt mezardaki defteri de imzaladı. Ziyaret sırasında CHP heyetine, Denktaş’ın oğlu Raif Denktaş da eşlik etti.

Heyet, daha sonra anıt mezarın hemen yanında yapımı süren müzede inceleme yaptı. Müzenin hala tamamlanamadığını ve eksiklerinin olduğunu söyleyen Torun, müzenin tamamlanması için adım atılmasını istedi.

"Statü gereği biz kardeş belediye üzerinden burayı çözelim istedik"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Statü gereği biz kardeş belediye üzerinden burayı çözelim istedik. Lefkoşa Belediyesi bize teklif yaptı. Biz de meclis kararımızı aldık. Her şeyimiz hazırdı yatırım yapmak için ama, Lefkoşa Belediyesi'nin tahsisi gerekiyor ki biz burada adım atalım. Arkadaşlarımız, Lefkoşa Belediyesi ile peyzaj projelerini yaptılar. Son anda ne olduysa buranın tahsisini burada hükümet yapmadı. Lefkoşa Belediye Başkanı da bu konuda açıklama yaptı. Biz hazırız yani" dedi.

"Ben iki buçuk sene önce geldim, aynı"

İmamoğlu, İBB olarak hem Denktaş'ın anıtının çevresi hem de müzesiyle ilgili yatırıma İstanbul halkı olarak hazır olduklarını vurgularken, "Ben iki buçuk sene önce geldim, aynı. Daha önce geldiğimde de çok üzülmüştüm. Gerçekten bir ülkenin, bizim yavru vatanımızın kurucusuna dair böyle bir alanın bu şekilde bekletilmesi hoş değil. Sonuçta İBB, memleketin bir kamu kurumu. Lefkoşa ile kardeş belediye. Böyle bir planda bulunmuş, Meclis'imizde oy birliğiyle geçilmiş, her şeyimiz hazır. Şu anda sorunun çözümü buradaki hükümet" diye konuştu. İmamoğlu, Torun'dan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme sırasında konuya değinmesini talep etti.

Müzedeki inceleme sonrasında İmamoğlu, Torun’a, "Lefkoşa Belediyesi ‘3 milyon’ dedi ama tahmini 15 milyon civarında bütçe ayıracağız" diye konuştu.

 

T24/Anka

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP Genel Başkanı Arıklı CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını Kabul Etti22 Kasım 2021 Pazartesi 18:47
  • Nacit Lama Altuğ Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti22 Kasım 2021 Pazartesi 18:44
  • Özyiğit, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü22 Kasım 2021 Pazartesi 18:41
  • Halkın Partisi, CHP Heyetini Kabul Etti22 Kasım 2021 Pazartesi 18:40
  • Mustafa Akıncı: “Kuzey Kıbrıs’ta adı konulmamış bir ilhak var”22 Kasım 2021 Pazartesi 18:38
  • Nisa Hacı tedavi için güney Kıbrıs'a götürüldü22 Kasım 2021 Pazartesi 18:35
  • Erhürman: Memlekete konsantre olacak bir yapıyla, umut vardır!22 Kasım 2021 Pazartesi 18:32
  • HP Genel Başkanı Kudret Özersay: Ülkedeki Ekonomik Durum Sürdürülebilir Değildir22 Kasım 2021 Pazartesi 18:23
  • Kadın Örgütleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Yürüyüş Yapıyor22 Kasım 2021 Pazartesi 18:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yetkililerini Kabul Etti22 Kasım 2021 Pazartesi 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti