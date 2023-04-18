  • BIST 5.050,61
  • Altın 1249.12
  • Dolar 19.3944
  • Euro 21.2986
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

“İmha edilmeyi bekleyen ilaçlar taşınmaya başlandı“

» »
2016 yılında yanan Devlet Laboratuvarı’nda bulunan tarihi geçmiş ilaçların imha edilmek üzere taşınma işlemleri başlatıldı.
“İmha edilmeyi bekleyen ilaçlar taşınmaya başlandı“

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı ile Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm LTD arasında tarihi geçmiş ilaçların atık toplama taşıma ve bertaraf edilmesiyle ilgili sözleşme imzalanmasının ardından Devlet Laboratuvarı’nda bulunan tarihi geçmiş ilaçların imha edilmek üzere taşınma işlemleri başlatıldı.

Laboratuvar içerisinde bulunan atıkların tamamen taşınmasının ardından ivedilikle devlet laboratuvarının testlerinin tamamlanması ile birlikte tadilatına başlanması hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başımızı döndüren 15 neden15 Nisan 2023 Cumartesi 18:21
  • Bilim insanlarının geliştirdiği yeni teknik, Parkinson'un erken teşhisini mümkün kılabilir15 Nisan 2023 Cumartesi 09:52
  • Gündüz şekerleme yapanlara yeni uyarı: Düzensiz kalp atışını tetikleyebilir14 Nisan 2023 Cuma 22:59
  • Corona virüsünün Arcturus varyantının yeni belirtisi ortaya çıktı: Buna dikkat edin14 Nisan 2023 Cuma 21:11
  • Bilimsel araştırma: İşitme cihazları bunama riskini düşürebilir14 Nisan 2023 Cuma 18:52
  • Bilimsel araştırma: Felç ve kalp krizini önleyecek gelişme bulundu14 Nisan 2023 Cuma 17:45
  • Gana, yeni sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu14 Nisan 2023 Cuma 10:56
  • Kanserin yayılmasında etkili olan hücreler tespit edildi13 Nisan 2023 Perşembe 22:23
  • Uzmanlar obezite sonrası artan diyabet oranları için endişeli13 Nisan 2023 Perşembe 22:08
  • Corona virüsünde yeni varyant paniği: Arcturus varyantı vaka sayısını artırdı13 Nisan 2023 Perşembe 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti