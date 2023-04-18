“İmha edilmeyi bekleyen ilaçlar taşınmaya başlandı“

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı ile Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm LTD arasında tarihi geçmiş ilaçların atık toplama taşıma ve bertaraf edilmesiyle ilgili sözleşme imzalanmasının ardından Devlet Laboratuvarı’nda bulunan tarihi geçmiş ilaçların imha edilmek üzere taşınma işlemleri başlatıldı.
Laboratuvar içerisinde bulunan atıkların tamamen taşınmasının ardından ivedilikle devlet laboratuvarının testlerinin tamamlanması ile birlikte tadilatına başlanması hedefleniyor.
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