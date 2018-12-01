Ekrana gömülü kamera ile gelecek olan Galaxy A8s hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bugün aktarılan bilgiler ile birlikte Infinity O ekranlı Galaxy A8s modelinden üzücü bir haber geldi.

Infinity O ekranlı Galaxy A8s modelinden kötü haber!

2019’da akıllı telefon sektörüne bambaşka bir soluk getirecek olan Samsung’un geliştirmekte olduğu Galaxy A8s modelinden yepyeni detaylar kullanıcılar ile paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda, önümüzdeki bir kaç ay içerisinde tanıtılacağı belirtilen A8s modelinde, 3.5 mm kulaklık girişinin yer almayacağı belirtildi.

Henüz söz konusu bu durum hakkına resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu bilginin Samsung’a yakın kaynaklarca elde edildiğini de belirtelim. Eğer tüm bu iddialar doğruysa A8s, kulaklık girişi olmadan piyasaya sunulan ilk Samsung akıllı telefon olacak.

Paylaşılan rapora göre, daha sonrasında ise teknoloji sırasıyla piyasaya süreceği Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modellerin de kulaklık girişine yer vermeyecek. Bunun yerine Type-C kulaklıkları kullanıcılarına sunacak olanSamsung, böylece kulaklık girişini kaldıran üreticiler kervanına katılacak.

Son olarak ise, Qualcomm’un Snapdragon 710 işlemcisinden güç alacak olan akıllı telefonun, 6 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. 19.5:9 formatında birekranın yer alacağı akıllı telefon, 3000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek.