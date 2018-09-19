  • BIST 96.604
  • Altın 242,470
  • Dolar 6,2685
  • Euro 7,3236
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

İngilizlerden alçak yayın! Türkiye'ye göz diktiler

» »
Türkiye'nin güneyinde güvenliğini sağlama çabaları İngiliz Economist dergisinde yayınlanan bir makalede değerlendirildi. Makalede tepkiye yol açan ifadelere yer verildi: "Türkiye, 1930'larda Hatay'ı Suriye'den ayırdı, şimdi sıra İdlib'de."
İngilizlerden alçak yayın! Türkiye'ye göz diktiler

Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında Zeytin Dalı operasyonu ile güneyindeki terör hedeflerini bertaraf etmek için harekete geçen Türkiye, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bu harekatlar kimi zaman Batı medyası tarafından 'işgal' olarak adlandırılsa da Türkiye, bölgedeki sivillerin güveniğini sağlıyor.

Terör örgütlerinin işgali altında olan El Bab, Afrin gibi bölgeleri özgürleştiren Türkiye, Londra merkezli The Economist tarafından hedef alınarak 'işgal gücü' olarak gösteriliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Putin: Erdoğan'la kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptık, mutabakata vardık17 Eylül 2018 Pazartesi 20:41
  • Ukrayna’da taşıyıcı annelik furyası16 Eylül 2018 Pazar 17:52
  • Hambach’taki çevrecilere operasyon sürüyor16 Eylül 2018 Pazar 17:49
  • Küresel açlık sorunu çözülebilir mi?16 Eylül 2018 Pazar 17:48
  • Belçika, IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan Rus vatandaşını iade etti15 Eylül 2018 Cumartesi 19:48
  • Taşıyıcı annelik furyası15 Eylül 2018 Cumartesi 12:43
  • Londra’da yaşayan Mary Jane Mustafa 4 aydır kayıp14 Eylül 2018 Cuma 13:50
  • Dündar: Batı Türkiye'yi yüzüstü bıraktı14 Eylül 2018 Cuma 13:41
  • 14 yaşındaki çocuğun ölümünde “bayılma oyunu” şüphesi14 Eylül 2018 Cuma 09:47
  • İspanya, Suudi Arabistan'a bomba satışını durdurmaktan vazgeçti13 Eylül 2018 Perşembe 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti