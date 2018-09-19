İngilizlerden alçak yayın! Türkiye'ye göz diktiler

Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında Zeytin Dalı operasyonu ile güneyindeki terör hedeflerini bertaraf etmek için harekete geçen Türkiye, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bu harekatlar kimi zaman Batı medyası tarafından 'işgal' olarak adlandırılsa da Türkiye, bölgedeki sivillerin güveniğini sağlıyor.

Terör örgütlerinin işgali altında olan El Bab, Afrin gibi bölgeleri özgürleştiren Türkiye, Londra merkezli The Economist tarafından hedef alınarak 'işgal gücü' olarak gösteriliyor.