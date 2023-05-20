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İngiltere 1,2 milyar dolarlık yarı iletken planı başlattı

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İngiltere, çip tedarikini güvence altına alma planının ana hatlarını çizen yarı iletkenlerle ilgili 20 yıllık bir stratejinin parçasını oluşturacak bir yatırımı hayata geçiriyor.
İngiltere 1,2 milyar dolarlık yarı iletken planı başlattı

Birleşik Krallık yarı iletken endüstrisine 1 milyar sterline (1,24 milyar dolar) kadar destek vereceğini duyurdu. Ülke, önde gelen firmalarından bazılarının patronlarından gelen yardım çağrılarının ardından yerel çip yapma kapasitesini artırmak ve arzda daha fazla kesinti olmasını önlemek istiyor.

Yatırım, İngiltere’nin çip tedarikini güvence altına alma ve ulusal güvenlik risklerine karşı koruma planını özetleyen, uzun gecikmelerle karşı karşıya kalan yarı iletkenlerle ilgili 20 yıllık bir stratejinin parçasını oluşturacak.

Strateji, İngiltere’nin yerel çip sektörünü büyütmeyi, tedarik zinciri aksamaları riskini azaltmayı ve ulusal güvenliği korumayı amaçlayan bir dizi önlemi ortaya koyuyor.

İngiltere, stratejisinin bir parçası olarak uluslararası ortaklarla işbirliğini artırmaya çalışacak. İngiltere, bu hafta Hiroşima’da savunma ve yarı iletkenler konusundaki işbirliğini artırmak için Japonya ile bir anlaşma yaptı.

Hükümet, önümüzdeki on yılda taahhüdünü 1 milyar sterline çıkarmadan önce, başlangıçta 2023′ten 2025′e kadar 200 milyon sterline kadar yatırım yapacak. Finansman, yetenek hattını geliştirmek ve prototip oluşturma, araçlar ve iş desteğine erişimi geliştirmek için kullanılacak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, “Yarı iletkenler, her gün kullandığımız cihazların temelini oluşturuyor ve yarının teknolojilerini ilerletmek için çok önemli olacak” dedi.

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