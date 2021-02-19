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İngiltere, artan aşılarını yoksul ülkelere bağışlama kararı aldı

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400 milyondan fazla Kovid-19 aşısı stoklayan İngiltere, tüm yetişkinlerin aşılanmasından sonra arta kalan aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere bağışlayacak.
İngiltere, artan aşılarını yoksul ülkelere bağışlama kararı aldı

Bu dağıtımın nasıl yapılacağına ilişkin detayların yıl sonuna doğru belirleneceği belirtiliyor. Bunun için tedarik zincirine ve sonbaharda halka ilave doz aşı yapılmasına gerek olup olmadığına bakılacak.

Fakat bir hükümet yetkilisi, yaklaşık 67 milyon nüfuslu İngiltere'nin elindeki aşıların yarısından fazlasının BM'nin yoksul ülkelerin aşı erişimi için başlattığı Covax programına gönderileceğini söyledi.

İngiltere hükümeti, programa yaklaşık 765 milyon dolar bağışta bulundu.

Başbakan Boris Johnson'ın bugün G7 zirvesinde yapacağı konuşmasında Covax'a bağışların artırılması çağrısında bulunması bekleniyor.

ABD, Aralık ayında bu projeye 4 milyar dolar aktarma taahhüdünde bulunmuştu.

17 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

İngiltere'de şimdiye kadar 17 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldı. Son verilere göre en az 573 bin kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Financial Times gazetesine zengin ülkelerin aşı stoklarının yüzde 4-5'ini yoksul ülkelere göndermesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde "aşı adaletsizliğini" sert sözlerle eleştirmiş, 10 zengin ülkenin dünyadaki tüm aşıların yüzde 75'ini alırken 130 ülkeye henüz bir doz bile gitmediğini söylemişti.

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