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İngiltere Başbakanı Sunak: Ukrayna ile tarihi güvenlik anlaşması imzaladık

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Moskova'ya karşı Batı'nın desteğini teyit etmek üzere Kiev'e giden İngiltere Başbakanı Sunak, "Ukrayna'ya uzun vadede ihtiyaç duyduğu güvenceleri sağlamak üzere tarihi nitelikte yeni bir güvenlik anlaşması imzalıyoruz" dedi.
İngiltere Başbakanı Sunak: Ukrayna ile tarihi güvenlik anlaşması imzaladık

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna için yeni askeri fonları açıkladı.

Londra yönetimi, önümüzdeki mali yıl için 3,2 milyar dolar değerindeki paketin, savaşın başlamasından bu yana İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı en büyük destek olduğunu bildirdi. 

Plana göre, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler, binlerce insansız hava aracı, hava savunması, topçu mühimmatı ve deniz güvenliği için ödeme yapılacak. 

Ukrayna'nın güvenliğinin kendi güvenlikleri anlamına geldiğini belirten Sunak, "Bugün daha da ileri giderek askeri yardımlarımızı arttırıyor, binlerce son teknoloji insansız hava aracı teslim ediyor ve Ukrayna'ya uzun vadede ihtiyaç duyduğu güvenceleri sağlamak üzere tarihi nitelikte yeni bir güvenlik anlaşması imzalıyoruz" dedi.

"Putin'in hiçbir yere gitmediğimizi anlaması gerekiyor"

Sunak, "Bugün burada tek bir mesajla bulunuyorum: Birleşik Krallık da geri adım atmayacak. Ukrayna'nın en karanlık saatlerinde ve gelecekteki daha iyi zamanlarında yanında olacağız." dedi. 

Yılın ilk yurtdışı gezisini Ukrayna'ya "güçlü bir destek sinyali" göndermek için yaptığını, belirten Sunak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "hiçbir yere gitmediğimizi anlaması gerekiyor" diye konuştu. 

Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden biri olan İngiltere'de Sunak, Kiev'i ilk kez Kasım 2022'de, başbakan olduktan kısa bir süre sonra ziyaret etti. 

2022 ve 2023 yıllarında Kiev'e toplam 3,3 milyar dolar askeri fon sağlayan İngiltere, ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla askeri yardımda bulunan ikinci ülke konumunda

"2025 büyük kara saldırısına hazırlık"

Askeri analistler, Ukrayna ve Rusya'nın 2025'te olası büyük kara saldırıları beklentisiyle bu yıl cephaneliklerini yenilemeye çalıştıklarını ifade ediyor. 

Yaklaşık 1.500 kilometrelik cephe hattı kış boyunca büyük ölçüde hareketsiz kaldı. 

İki ülkenin de daha uzun menzilli saldırılara olanak tanıyan top mermilerine, füzelere ve insansız hava araçlarına ihtiyacı olduğu belirtiliyor. 

Ukrayna lideri Zelenskiy, bu noktada Batılı müttefiklerine, daha fazla destek sağlamaları için baskı yapıyor.

Kiev, Moskova'nın Kuzey Kore'den topçu mermileri ve füzeler, İran'dan da insansız hava araçları aldığını söylüyor. 

Bu hafta Litvanya, Estonya ve Letonya'yı ziyaret eden Zelenskiy, Kiev'in en sadık destekçileri arasında yer alan Baltık ülkelerinden daha fazla füze, insansız hava aracı, obüs ve top mermisi sözü aldı. Zelenskiy, Ukrayna'nın özellikle hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Kiev'deki yetkililere göre Rusya'nın son saldırıları Ukrayna'nın kaynaklarını tüketiyor ve onu savunmasız bırakıyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e 60 milyar dolarlık yeni fon gönderme planı Kongre'de bekletiliyor. 

Geçtiğimiz yıl martta 12 ay içinde Kiev'e 1 milyon top mermisi sağlama taahhüdünde bulunan Avrupa ülkeleri, yılın sonuna kadar bunun sadece 300 binini teslim etti.

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