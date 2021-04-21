  • BIST 1.330
  • Altın 472,745
  • Dolar 8,1805
  • Euro 9,8402
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAToplam 7829  test yapıldı, 58'i yerel 77 pozitif vaka

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 95 yaşına bastı

» »
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün 95 yaşına girdi. Kraliçe'nin, Prens Philip'in ölümünün üzerine ilan edilen yasın devam etmesi sebebiyle doğum gününde aile üyeleriyle sessiz bir şekilde vakit geçireceği bildirildi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 95 yaşına bastı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün 95 yaşına girdi. Kraliçe'nin, Prens Philip'in ölümünün üzerine ilan edilen yasın devam etmesi sebebiyle doğum gününde aile üyeleriyle sessiz bir şekilde vakit geçireceği bildirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kocası Prens Philip'in ölümünden ötürü ülkede ilan edilen yas devam ederken 95 yaşına girdi. Kraliçe'nin doğum gününü bazı aile üyeleriyle sessizce geçireceği belirtildi.

Kraliyet Ailesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu yıl Kraliçe, Edinburgh Dükü'nün (Prens Philip) ölümünün ardından Kraliyet Yas döneminde Windsor Kalesi'nde kalacak" ifadeleri yer aldı.

Yas devam ettiği için Kraliçe'nin geleneksel ordu selamlamaları ve kutlama gibi etkinlikleri iptal edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kraliçe'nin her yıl yayınlanan doğum günü portresi de bu yıl yayınlanmayacak.

Öte yandan, 6 Şubat 1952'den beri tahtta olan 2. Elizabeth'in doğum gününün kutlandığı bir başka etkinlik olan haziran ayındaki İngiliz Milletler Topluluğu askeri etkinliği Trooping the Colour'ın ayrıntıları ise koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamaları nedeniyle henüz netleşmedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de aşının orucu bozacağını düşünenler için gece hizmet veren merkezler kuruldu17 Nisan 2021 Cumartesi 20:20
  • İngiliz Sağlık Bakanı'nın Aldığı "Şirket İhaleleri" Ülkeyi Karıştırdı16 Nisan 2021 Cuma 14:02
  • İngiltere’de Prens Philip’i anmak için 41 pare top atışı yapıldı10 Nisan 2021 Cumartesi 15:42
  • İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti09 Nisan 2021 Cuma 14:25
  • İngiltere’de Kovid-19 Aşısının 10 Binin Üstünde Can Kaybını Önlediği Tahmin Ediliyor09 Nisan 2021 Cuma 14:05
  • İngiltere'de Covid-19:Yetişkin nüfusun yüzde 58'i aşılandı06 Nisan 2021 Salı 19:24
  • İngiltere’de Mağazalar Ve Berberler 12 Nisan’da Yeniden Açılacak06 Nisan 2021 Salı 09:26
  • İngiltere kitlesel hızlı test programı başlatıyor05 Nisan 2021 Pazartesi 19:58
  • İngiltere kitlesel hızlı test programı başlatıyor05 Nisan 2021 Pazartesi 14:32
  • Harvard Üniversitesi'nden Doç. Altındiş: Koronavirüs'ün yayılımı kontrolden çıkmış durumda, korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak03 Nisan 2021 Cumartesi 21:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti