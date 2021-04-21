İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 95 yaşına bastı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün 95 yaşına girdi. Kraliçe'nin, Prens Philip'in ölümünün üzerine ilan edilen yasın devam etmesi sebebiyle doğum gününde aile üyeleriyle sessiz bir şekilde vakit geçireceği bildirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün 95 yaşına girdi. Kraliçe'nin, Prens Philip'in ölümünün üzerine ilan edilen yasın devam etmesi sebebiyle doğum gününde aile üyeleriyle sessiz bir şekilde vakit geçireceği bildirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kocası Prens Philip'in ölümünden ötürü ülkede ilan edilen yas devam ederken 95 yaşına girdi. Kraliçe'nin doğum gününü bazı aile üyeleriyle sessizce geçireceği belirtildi.

Kraliyet Ailesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu yıl Kraliçe, Edinburgh Dükü'nün (Prens Philip) ölümünün ardından Kraliyet Yas döneminde Windsor Kalesi'nde kalacak" ifadeleri yer aldı.

Yas devam ettiği için Kraliçe'nin geleneksel ordu selamlamaları ve kutlama gibi etkinlikleri iptal edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kraliçe'nin her yıl yayınlanan doğum günü portresi de bu yıl yayınlanmayacak.

Öte yandan, 6 Şubat 1952'den beri tahtta olan 2. Elizabeth'in doğum gününün kutlandığı bir başka etkinlik olan haziran ayındaki İngiliz Milletler Topluluğu askeri etkinliği Trooping the Colour'ın ayrıntıları ise koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamaları nedeniyle henüz netleşmedi.