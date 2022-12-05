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İngiltere Milli Takımı’nda Raheem Sterling şoku! Kamptan ayrıldı…

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İngiltere Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız futbolcu Raheem Sterling hayatının şokunu yaşadı...
İngiltere Milli Takımı’nda Raheem Sterling şoku! Kamptan ayrıldı…

2022 Dünya Kupası’nda İngiltere Milli Takımı ile boy göstere Raheem Sterling, İngiltere’deki evine silahlı hırsızların girmesi nedeniyle ülkeye geri döndü.

Senegal ile oynanan Son 16 maçının kadrosundan çıkartılan Chelsea forveti, eşi ve çocukları evdeyken yaşanan olay nedeniyle ailesine destek olmak amacıyla ilk uçakla evine gitti. Sterling’in yüksek güvenlikli malikanesine düzenlenen silahlı soygun sonrası polis ekipleri, pazar günü geç saatlere kadar evin etrafında devriye gezdi.

Sterling’in yaşadığı olayın ardından takım arkadaşları da kendi evlerindeki güvenlik seviyesini artırma kararı aldı. Birçok oyuncunun eşi ve çocukları, turnuva nedeniyle Katar’da bulunurken, Sterling’in eşi Paige Milian, İran maçında tribündeydi. Ancak cumartesi günü yaşanan soygun sırasında evdeydi.

Senegal maçının başlamasına dakikalar kala yapılan açıklamada, Gareth Southgate’in en güvendiği oyunculardan biri olan Sterling’in ‘aile meselesi’ nedeniyle Son 16 maçında oynamayacağı duyuruldu.

300 BİN STERLİNLİK SAAT

Sterling’in bu durumu, Al Bayt Stadı’na gitmek üzere yola çıkmadan önceki takım toplantısına kadar futbolculara söylenmedi. Southgate, başarılı kanat oyuncusunun İngiltere’ye uçmak için kamptan ayrılacağını doğruladı, ancak ne zaman geri döneceğine dair bir bilgi vermedi.

Sterling’in ailesinden biri The Sun’a verdiği demeçte, soygunda yaklaşık 300 bin sterlinlik saatin çalındığını söyledi.

Üç çocuk babası olan Sterling, 2018’de Manchester City’de oynarken ve Cheshire’da yaşarken de hırsızların hedefi olmuştu. Ancak o olayda alarm sistemi devreye girince hırsızlar kaçmıştı.

“AİLE ÖNCE GELMELİ”

Sterling’in İngiltere kampına dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, Senegal maçı sonrası konuşan İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Southgate, şu ifadeleri kullandı:

“Sterling’in önceliği ailesinin yanında olmak. Bunu destekliyoruz ve ihtiyacı olduğu kadar zamana sahip olmasına izin vereceğiz. Onu baskı altına almak istemiyorum. Bazen futbol en önemli şey değildir. Aile önce gelmelidir.”

İngiltere, çeyrek finalde 10 Aralık Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Sterling, Ben White’ın ardından kişisel nedenlerle İngiltere’ye dönen ikinci futbolcu oldu.

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