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İngiltere ve ABD özel kuvvetleri 'Zelenski'yi kurtarmaya' hazırlanıyor!

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İngiltere ve ABD özel kuvvetleri 'Zelenski'yi kurtarmaya' hazırlanıyor!
İngiltere ve ABD özel kuvvetleri 'Zelenski'yi kurtarmaya' hazırlanıyor!

Ukrayna'daki savaş 11'inci gününde girerken İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. The Sun, ABD özel kuvvetleri ve İngiliz SAS komandolarının, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için 'yüksek riskli' bir kurtarma operasyonuna hazırlandığını sayfasına taşıdı. İşte operasyondan dikkat çeken detaylar...

Rusya'nın öncelikli hedefi olduğu belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için ABD ve İngiltere harekete geçti.

ABD özel kuvvetleri ve İngiliz SAS komandolarının, Zelenski için yüksek riskli bir kurtarma operasyonuna hazırlanıyor.

İddia İngiliz The Sun gazetesinden geldi. Gazete İngiliz ve ABD'li askerlerin söz konusu operasyon için Litvanya'daki uzak bir üste bir araya geldiği bildirdi.

Rus Spetsnaz özel kuvvetlerinin Zelenski'yi hedef aldığının belirtildiğinin altını çizen gazete ABD İngiliz ortak operasyonunun bu çabaları sonuçsuz bırakmak için planlandığını belirtiyor.

The Sun'a adının gizli kalması şartıyla konuşan bir kaynak operasyon kapsamında yaklaşık 70 İngiliz ve 150 ABD askerinin Ukrayna kuvvetleriyle birlikte kurtarma görevi için eğitim aldığını açıkladı.

'İstediği takdirde bir kurtarma görevi başlatılabilir' diyen kaynak son kararın Zelenski'ye ait olacağının altını çiziyor.

Operasyon ile ilgili çıkan haberlerden sonra İngiltere Savunma Bakanlığı 'Özel Kuvvetler ile ilgili yorum yapamıyoruz' açıklamasını yapmakla yetindi.

1 HAFTADA 3 SUİKAST GİRİŞİMİ

Öte yandan İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Suikast timleri Zelenski’yi öldürmeye çalıştı.

İki suikast girişiminin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen, paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Kendi çektiği videolarla direniş gösteren halkın arasına karışan Zelenski, yeri açıklanmayan bir sığınakta kalıyor.

'POLONYA'YA KAÇTI' İDDİASINA YALANLAMA

Cuma günü Rusya Federasyonu Devlet Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrıldığını iddia etmişti.

Rus basınına konuşan Volodin, 'Zelenski Ukrayna'dan ayrıldı. Milletvekilleri ona Lviv'de ulaşamadıklarını söylediler. Kendisi şu anda Polonya'da' demişti.

Ukrayna Yüksek Şûrası ise Zelenski'nin kaçtığı iddiasını yalanlamış, Cumhurbaşkanının başkent Kiev'de olduğu belirtilmişti.

 
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