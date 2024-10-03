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İngiltere'de ameliyat skandalı: Neşter bulamadı, İsviçre çakısı kullandı!

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İngiltere'de bir cerrahın, ameliyat sırasında steril neşter bulamayıp hastanın göğsünü açmak için İsviçre çakısı kullandığı ortaya çıktı.
İngiltere'de ameliyat skandalı: Neşter bulamadı, İsviçre çakısı kullandı!

İngiltere'de bir cerrah, ameliyat sırasında steril bir neşter bulamadığını iddia ederek hastanın göğsünü açmak için İsviçre çakısı kullandı.

BBC, Aralık 2023'te gerçekleşen olayda, Cerrah ile aynı ameliyatta bulunan meslektaşlarının, cerrahın davranışının "şüpheli" olduğunu ve neşter bulamamasına "çok şaşırdıklarını" söylediklerini bildirdi.

BBC ayrıca, İsviçre çakısı kullanan aynı cerrahın, son iki ay içinde düşük riskli üç ameliyat gerçekleştirdiği ve hastaların üçünün de kısa süre içinde öldüğü bilgisine ulaştı.

Öte yandan İngiliz polisinin hastaneyle ilgili toplam 105 ayrı klinik ihmal vakası içeren bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.

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