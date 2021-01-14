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İngiltere'de 'aşı turizmi' başladı: 250.000 TL’ye ulaşım dahil aşı turu

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İngiltere'nin saygın gazetelerinden Telegraph, corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıya ulaşmak için yeni bir yöntem keşfetti.
İngiltere'de 'aşı turizmi' başladı: 250.000 TL’ye ulaşım dahil aşı turu

Merkezi İngiltere’de olan Knighstbridge Circle isimli bir concierge şirketi (kişisel hizmet şirketi) yıllık 25.000 İngiliz poundu (yaklaşık 250.000 TL) ödeyen üyelerini aşıya erişimin kolay olduğu ülkelere gönderdiğini duyurdu. Yıllık yüklü bir meblağ ödeyen üyelerin aşıya erişimin kolay olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’a özel olarak seyahat ettiğini duyurdu. Şirket üyelerinin yüzde 40’ının Birleşik Krallık’tan olduğunu aktarırken oluşumun kurucusu Stuart McNeill, bu süreç ile ilgili detayları verdi.

Telegraph'ın haberine göre, müşteri profilinin geniş olduğunu ve üyelerin çoğunun birden fazla pasaportu olduğunu ve farklı ülkelerde evleri olduğunu vurgulayan McNeill, “Üyelerimize şu an aşı yapabildiğimizi söylemekten çok heyecanlıyız. Bütün mevcut üyelerimize bu seçeneği sunuyoruz. Biz şu an yeni lüks tatil ve aşı programının öncüleriyiz. Güneşli bir yerde villada birkaç hafta geçiriyorsunuz, aşı oluyorsunuz, sertifikanızı alıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Müşterilerimizin çoğu Birleşik Arap Emirlikleri’ne iş için gittiği sırada aşı oldu” dedi.

McNeill, müşterilerin kaldıkları villada yüzme havuzu, özel bir şef ve temizlik çalışanları olduğunu da vurguladı.

Deniz manzaralı konaklama dahil

Müşterilerin son birkaç haftada Birleşik Arap Emirlikleri’nde Pfizer ve Sinopharm’ın aşısını olduğunu ve dozların arasında 21 günlük fark olması gerektiğini söyleyen McNeill, “Bugün Hindistan’da AstraZeneca ile de görüşmelerimiz olumlu geçti. Ama Hindistan ile Birleşik Krallık arasındaki vize süreci zor olduğu için Marakeş’te bir klinikle anlaşabiliriz” ifadesini kullandı.

Dubai’de bir aylık konaklamalı 'lüks aşı tatilinin' fiyatının iki kişi için yaklaşık 40.000 İngiliz poundu (yaklaşık 400.000 TL) olduğunu söyleyen McNeill, “Bu fiyatın içinde Emirates Havayolları’nda first class seyahat, Jumeirah Beach’te deniz manzaralı konaklama ve aşı bulunuyor” dedi. Öte yandan henüz Knightsbridge Circle’ın 65 yaşın altındakilere aşı yapmadığını söylerken, “Etik anlayışımız var ve gerçekten ihtiyacı olanların aşı olmasını istiyoruz. Sadece üyelerimiz değil onların ebeveynleri ve dede-nineleri de aşı olabilir” dedi.

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