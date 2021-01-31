İngiltere'de dünyanın ilk hava taksi limanı kurulacak

İngiltere'nin Coventry şehrinde geleceğin uçan arabaları için bir hava taksi limanı inşa edilecek.

İngiltere'nin Coventry şehrinde geleceğin uçan arabaları için bir hava taksi limanı inşa edilecek.

Urban-Air Port isimli bir startup şirketi tarafından başlatılan proje gelecekte hava taksilerin şehir merkezinde nasıl çalışacağını göstermeyi ve buna altyapı hazırlığı yapmayı amaçlıyor.

Hyundai Motor'la işbirliği içerisinde yürütülecek projede gelecekte taksilerle havayolu transferinin nasıl yapılacağı gösterilecek.

Dikey olarak havalanabilen ve tekrar iniş yapan elektrikli bir prototipin bulunduğu hava taksi limanı kasım ayından itibaren ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler gelecekteki yolcu taşımacılığının ve uçan taksilerin nasıl çalıştığını gözlemleyebilecek.

Sıfır emisyonlu uçan araçlar geliştirmeyi hedefleyen bir hükümet programı tarafından seçilen Urban-Air Port geçici havaalanının şehir merkezine kurulabilmesi için 1,2 milyon sterlinlik bağış kazandı.

Şirketin kurucusu Ricky Sandhu hükümeti ve Hyundai'nin desteği ile dünyadaki ilk operasyonel uçan taksi havalimanının kurulacağını söyledi.