İngiltere'de Grev Dalgasına Öğretmenler ve İtfaiyeciler de Katılıyor

Yüksek enflasyon ve ücretlerde erime nedeniyle başta demiryolu, posta, sağlık ve kamu çalışanları olmak üzere bir süredir ülkede birçok sektörde ücret artışı talebiyle grev eylemleri devam ediyor.



Öğretmenler Sendikası (NEU) üyelerinin grev oylamasında da büyük çoğunlukla grev kararı alınmış ve ilki 1 Şubat’ta olmak üzere yedi farklı tarihte greve gidileceği açıklanmıştı.



Öğretmenler 2010’dan beri reel ücretlerde yüzde 11 kayıp yaşandığını belirtiyor ve enflasyon oranının üzerinde ücret artışı talep ediyor.



Hükümet ise okullara 2 milyar sterlin ek ödenek verildiğini ve sendika talebinin karşılandığını savunuyor.



2022’de İngiltere ve Galler’de öğretmenlere yüzde 5 ücret artışı olmuştu. Enflasyon seviyesi ise Ekim’de yüzde 11’i aşarak son 41 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.