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İngiltere'de günlük vaka 50 binin üzerinde: İlkokullar kapatıldı, sahra hastaneleri tekrar açıldı

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Koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'de günlük vakaların 50 binin üzerine çıkmasıyla hükümet tekrar alarma geçti
İngiltere'de günlük vaka 50 binin üzerinde: İlkokullar kapatıldı, sahra hastaneleri tekrar açıldı

Koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'de günlük vakaların 50 binin üzerine çıkmasıyla hükümet tekrar alarma geçti. Pandeminin başlangıcında Covid-19 hastaları için inşa edilen sahra hastaneleri yeniden faaliyete geçirilirken, Londra'da da Noel tatili sonrasında ilkokulların kapalı kalacağı belirtildi.

Duyuru, Royal London Hospital'ın personeline gönderdiği e-postada "tıbbı afet modunda" olduklarını bildirmesinin ardından geldi.

İngiliz basını Londra'daki üç hastanenin yoğun bakım ünitelerinin yılbaşı gecesi dolu olduğunu hatta bazı hastaların başka hastanelere nakledildiğini duyurdu.

Öte yandan yeni varyantın en çok görüldüğü ve virüsün yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu başkentte tatilin bitmesine sadece birkaç gün önce alınan okulların kapalı kalma kararı ise muhalefetteki İşçi Partililerin tepkisine yol açtı.

Milletvekilleri son dakika kararının, ebeveynler için "kaosa" yol açabileceğini belirtti.

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