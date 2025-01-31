İngiltere'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet salgına dönüştü

İngiltere’de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin arttığı belirtiliyor. NAO’nun raporuna göre, hükümetin yıllardır uyguladığı stratejilere rağmen şiddet azalmadı

Denetim raporuna göre, özellikle 2021 yılında Sarah Everard ve Sabina Nessa'nın cinayetleri sonrasında hayata geçirilen strateji, kadın ve kız çocuklarının güvenliğini sağlamada yeterli olmadı.

Raporda, kadına yönelik şiddetin 'ciddi ve büyüyen bir sorun' olduğu vurgulanırken, şiddetin sosyal, fiziksel, ruhsal ve ekonomik etkileri konusunda daha kapsamli çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Hükümetin yetersiz koordinasyonu eleştirildi

Rapor, içişleri bakanlığının bu konuda başı çeken kurum olmasına rağmen, hükümetin genel olarak dağınık bir yaklaşım sergilediğini vurguluyor.

Muhafazakar Parti'nin iktidarı döneminde hayata geçirilen 2021 stratejisinin, uzun vadeli bir toplumsal dönüşüm sağlamada başarılı olmadığı ifade ediliyor.

Kamu hesapları komitesi başkanı Sir Geoffrey Clifton-Brown, "Hükümetin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki parçalı yaklaşımı, mağdurlar için olumlu bir sonuç doğurmadı" dedi.

2022-2023 yılları arasında Birleşik Krallık'ta kadına yönelik şiddet, polise bildirilen tüm suçların yüzde 20’sini oluşturdu.

Yeni iktidara gelen Keir Starmer hükümeti, şiddet vakalarını on yıl içinde yarıya indirme sözü verirken, uzmanlar bu hedefin tüm devlet kurumlarının kararlılıkla yürüteceği bir politika olmadan gerçekçi olmadığını belirtiyor.

Polis kayıtları ve suç oranlarındaki artış

2023-2024 döneminde cinsel saldırıya maruz kalanların oranı yüzde 3,4'ten yüzde 4,3’e yükseldi.

Aynı dönemde aile içi şiddet oranlarının yüzde 9,2'den yüzde 7,4’e gerilediği ancak polise bildirilen tecavüz ve cinsel saldırı vakalarının 34 binden 123 bine yükseldiği belirtildi.

Bu artışta kayıt sistemlerinin geliştirilmesinin de payı olduğu ifade edildi.

Raporda, içişleri bakanlığının 'etkin bir hükümet koordinasyonu sağlayamadığı' vurgulanarak, mevcut politikalarda köklü bir değişime gidilmesi gerektği belirtildi.

Hükümetin yeni bir strateji hazırladığı belirtilirken, söz konusu planın ilkbaharda açıklanması bekleniyor.

Kadına yönelik şiddetle ilgili mevcut yaklaşımın yetersizliğine vurgu yapan rapor, şiddete karşı etkili bir politika geliştirilmesi için tüm devlet kurumlarının koordineli çalışması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu sorunun sadece cezai tedbirlerle çözülemeyeceğini, aynı zamanda şiddeti önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor.