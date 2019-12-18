  • BIST 110.575
  • Altın 281,154
  • Dolar 5,9166
  • Euro 6,5790
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı

» »
İngiltere'de resmi rakamlar 2019 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran ayları itibarıyla evsiz ya da her an evsiz kalma tehdidiyle yüzyüze olanların sayısını 68 bin 170 olarak veriyor.
İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı

Bunların 32 binini kesin evsiz olan hane halkı sayısı oluşturuyor ve bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artmış görünüyor.

Buna ilaveten hostel, otel ve ucuz odalar gibi geçici ve kötü koşullardaki konutlarda kalanların sayısı da 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Evsizlik ve geçici konutlarda yaşamak en çok da çocukları etkiliyor. Bu kategorilerdeki 60 bini aşkın hanede yaklaşık 130 bin çocuk yaşıyor.

En kötü konut durumu sayılan, mutfak ve tuvaleti ortak odalarda yaşayan aile sayısı bu yıl sonu itibarıyla 13 bin 450. Bu sayı son beş yıl içinde yüzde 40 artış göstermiş.

Evsizlerle ilgili yardım kuruluşu Shelter konut krizinin vahim boyutlara ulaştığını söyleyerek hükümetten biran önce adım atmasını ve sosyal konutlar inşa edilmesini istedi.

Yardım kuruluşunun tahminlerine göre şu anda İngiltere'deki evsizlerin toplam sayısı 280 bin civarında. Bu da her 200 kişiden birinin evsiz olması demek.

Shelter'ın yöneticisi Polly Neate, "Binlerce insanı evsizliğin eşiğine getiren, ana babaları, çocuklarını kötü koşullarda büyütmeye zorlayan ve aileleri işyerlerinden, okullardan ve komşularından uzak düşüren bir krizle yüz yüzeyiz" dedi.

Neate "Aşırı yükselen kiralar, konut yardımlarında yapılan kesintiler ve onlarca yıldır ihtiyaç duyulan sosyal konutların inşa edilmemesi nedeniyle bugün 127 bin çocuk Noel'e evsiz girecek" diye konuştu ve hükümeti acilen sosyal konut inşasına yatırım yapmaya çağırdı.

Seçim kampanyası sırasında Muhafazakar Parti evsizlikle ilgili önlemler alacağını bildirmişti. Ancak bu planın ayrıntıları bilinmiyor ve son 8 yıldır iktidarda olan parti sosyal konut inşası konusunda bir adım atmadığı için eleştiriliyor.

Maliye Bakanı Sajid Javid geçen ay evsizlerin sayısının artmasından, 8 yıl önce sona eren İşçi Partisi iktidarını sorumlu tutunca eleştirilere hedef olmuş, Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, Javid'in yılları yanlış hatırladığı" kaydedilmişti.

Konuttan sorumlu bakanlığın ise, evsiz rakamlarındaki büyük artışların, ölçümlerin kapsamının genişletilmesinden kaynaklandığına işaret eden açıklamalar yapmışlardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaşlı kadın isteyince huzurevine itfaiyeci kostümlü striptizci geldi15 Aralık 2019 Pazar 17:08
  • Dünya Güzeli Belli Oldu15 Aralık 2019 Pazar 16:50
  • Seçimlerin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız15 Aralık 2019 Pazar 16:12
  • Boris Johnson'ın seçimi kazanmasının ardından Google'da "Kanada'ya taşınmak" araması 49 kat arttı14 Aralık 2019 Cumartesi 15:01
  • Liberal Demokrat Parti lideri Jo Swinson Parlamento'ya giremedi13 Aralık 2019 Cuma 10:03
  • SNP lideri Sturgeon: İskoçya 'Biz bir Boris Johnson hükümeti istemiyoruz. AB'den ayrılmak istemiyoruz' dedi13 Aralık 2019 Cuma 10:02
  • Muhafazakar Parti %43 - İşçi Partisi %3213 Aralık 2019 Cuma 10:00
  • İngiltere seçimlerini Muhafazakar Parti kazandı, İşçi Partisi lideri Corbyn istifa edeceğini açıkladı13 Aralık 2019 Cuma 09:59
  • İngiliz basını ‘oyunu kullandı’12 Aralık 2019 Perşembe 17:44
  • İngiltere seçimleri: Kraliçe oy kullanacak mı, sandıkta usulsüzlük yapılıyor mu?12 Aralık 2019 Perşembe 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti