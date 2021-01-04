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İngiltere'de koronavirüs mutasyonu sonrası üçüncü karantina

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İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez karantina ilan edildi.
İngiltere'de koronavirüs mutasyonu sonrası üçüncü karantina

Başbakan Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında, virüsün mutasyonunun yayılma hızını görmenin hem moral bozucu hem de endişe verici olduğunu söyledi.

Bilim insanlarının bu türün yüzde 50-70 daha fazla bulaşıcı olduğuna inandığını kaydeden Johnson, bu nedenle insanların virüse yakalama olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Johnson, salgının başlamasından bu yana hastanelerin de Covid-19'un ilk çıktığı zamana oranla daha fazla baskı altında olduğunu vurgulayarak, "endişe verici rakamlar göz önüne alındığında hızla yayılan Covid-19 türünü kontrol altına almak ve ülkede aşılamanın yaygınlaşmasına yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğinin netleştiğini" ifade etti.

Bu kapsamda yeniden karantinaya gitme kararı aldıklarını duyuran Johnson, insanların alışveriş, evden çalışılamaması durumunda işe gitmek, tıbbi yardım almak, egzersiz gibi temel sebepler haricinde dışarıya çıkmamalarını istedi.

Başbakan, ilk ve orta dereceli okulların yarından itibaren uzaktan eğitime geçeceğini ve ulusal çaptaki sınavların da erteleneceğini bildirdi.

Karantinanın şubat ayı ortasına kadar devam edeceğini belirten İngiliz Başbakan, bu tarihe kadar bakımevlerinde kalanlar, 70 yaşından büyükler, sağlık ve bakım hizmeti çalışanları ve ciddi derecede hasta olanların aşılanacağını duyurdu.

Mevcut önlemler kapsamında ülkenin yaklaşık yüzde 75'inde restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethaneler kapalı.

Ülkede, Covid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vakalar 50 bini geçerken can kayıpları da 1000'e yaklaşmış durumda.

Hastanelerin kapasitelerinin aşılmaya başlandığı İngiltere'de, önlem alınmaması durumunda gidişatın daha da kötü olacağından korkuluyordu.

75 binden fazla kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülke, daha önce mart ve kasım aylarında karantinaya gitmişti.

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