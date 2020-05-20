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İngiltere'de Terör Şüphelileri, Süre Sınırlaması Olmadan Kısıtlamalara Tabi Tutulacak

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İngiltere'de Terör Şüphelileri, Süre Sınırlaması Olmadan Kısıtlamalara Tabi Tutulacak
İngiltere'de Terör Şüphelileri, Süre Sınırlaması Olmadan Kısıtlamalara Tabi Tutulacak

İngiltere'de herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olan terör şüphelileri, yeni terörle mücadele yasası kapsamında süre sınırlaması olmadan hayatlarını kontrol edecek kısıtlamalara tabi tutulabilecek.

İngiliz parlamentosu, bugün yeni terörle mücadele yasa tasarısını görüşmeye başlayacak.

Boris Johnson hükümetinin, kasım ve şubat aylarındaki bıçaklı saldırıların ardından sözünü verdiği yeni yasayla ciddi terör eylemlerine katılanlara verilen asgari hapis cezası, 10 yıldan 14 yıla çıkarılacak.

Otomatik erken tahliyelere son verilmesini öngören tasarının yasalaşması durumunda yasaklı bir örgüte üyelik, yasaklı bir örgütü destekleme ve terör eğitimi verilen bir yerde bulunmaya da en az 14 yıl hapis cezası verilecek.

SÜRE SINIRLAMASI OLMAYACAK

Terör şüphelileri için daha sıkı kontrol hükümlerinin uygulanması da sağlanacak.

Yapılacak değişiklikle, şüphelileri takipte kullanılan Terörizmi Önleme ve Soruşturma Tedbirlerinin (Tpims) kapsamı ve süresi genişletilecek.

Cezai kovuşturma yerine genellikle gizli istihbaratın esas alındığı tedbirlerin uygulamasındaki azami 2 yıl sınırlaması kaldırılarak, süresiz hale getirilecek. 

Muhtemel terör faaliyeti için kanıt desteği "olasılık"tan "makul gerekçe"ye düşürülürken, şüphelileri kontrol etmede ek kısıtlamalar getirilecek.

Halihazırda yürürlükte olan geceyi başka yerde geçirme ve ülke içinde başka bir yere taşınma için izin alma, elektronik kelepçe, belirli yerlere girememe, finansal hizmetler ile telefon ve bilgisayar gibi cihazların kullanımında sınırlamalar, seyahat belgesi yasağı gibi kısıtlamalara, zorunlu uyuşturucu testi, uyuşturucu bağımlılığı tedavisi programlarına zorunlu katılım ve tüm hane halkının elektronik cihazlarının listelenmesi de eklenecek.

"BUGÜN BU SÖZÜ YERİNE GETİRİYORUZ"

İçişleri Bakanı Priti Patel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kasım ve şubat aylarında terör hükümlülerince yapılan saldırıların bu tür kişilerin değerlendirilmesinde ciddi kusurları ortaya çıkardığını belirterek, "Harekete geçeceğimize söz verdik ve bugün bu sözü yerine getiriyoruz. Başkalarının hayatına zarar vermek isteyenlerin, onları durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağımızı bilmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİKLİKTE SON SALDIRILAR ETKİLİ OLDU

29 Kasım 2019'da terör hükümlüsü Usman Khan, Londra'da 5 kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Kurbanlardan 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Khan'ın 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları kapsamında erken tahliye edildiği belirlenmişti.

2 Şubat'ta da Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde 20 yaşındaki Sudesh Amman, bıçaklı saldırı gerçekleştirmiş ve bunun üzerine polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Saldırganın terör dokümanları bulundurmak ve yaymak suçundan 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları uyarınca bu sürenin yarısını doldurduktan sonra tahliye edildiği açıklanmıştı.

İngiltere Başbakanı Johnson, saldırıların ardından yaptığı açıklamalarda, otomatik erken tahliyelere son vereceklerini ve terör hükümlülerinin hapiste daha uzun kalması için adım atacaklarını söylemişti.

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