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İngiltere'de yeni Covid tedavisi denemesi: Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar kullanılıyor

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İngiltere'de tedarik sürecinde sorun yaşanması olasılığına karşı, birinci ve ikinci dozlarda farklı Covid-19 aşıların kullanıldığı bir deneme çalışması başlatıldı.
İngiltere'de yeni Covid tedavisi denemesi: Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar kullanılıyor

İngiltere'de tedarik sürecinde sorun yaşanması olasılığına karşı, birinci ve ikinci dozlarda farklı Covid-19 aşıların kullanıldığı bir deneme çalışması başlatıldı.

Uzmanlar, esnekliği artırabilecek bu yöntemin daha iyi koruma sağlama olasılığı olduğunu söylüyor.

Hükümet, en az yaza kadar mevcut aşılama yaklaşımında bir değişikliğin öngörülmediğini açıkladı.

Ortak Aşı Komisyonu'nun kararında bu aşamada BioNTech/Pfizer ya da Oxford-AstraZenaca aşısı yapılan kişilerin ikinci dozlarında da aynı aşının kullanılacağı belirtiliyor.

Ancak çok nadir durumlarda- stoklarda sadece aşılardan birinin bulunması veya ilk dozda hangi aşının kullanıldığının bilinmediği durumlarda- farklı bir aşının kullanılabileceği vurgulanıyor.

'Başka aşılarda sonuç alındı'

Uzmanlar, daha önce bunun Ebola aşılarında denendiğine ve farklı dozların daha iyi koruma sağladığına dikkat çekiyor.

Ulusal Bağışıklık Programı Değerlendirme Konsorsiyunu'nca yürütülen Com-Cov adlı çalışma kapsamında, 50 yaşın üstü 800'ün üzerindeki gönüllüye 4-12 hafta aralıkla yapılacak ikinci dozda bu iki aşıdan biri kullanılacak.

Düzenleyici kurumun onay vermesi halinde çalışmaya başka aşılar da dahil edilebilecek.

Bağışlık güçlendirilebilir'

Aşılamadan sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, çalışma için 7 milyon sterlinlik (Yaklaşık 9,5 milyon dolar) bir kaynak aktarıldığını ve sonuçların yaza kadar paylaşılmayacağını belirterek "Şu anda hiçbir şeyi değiştirmiyoruz" dedi.

Zahawi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Geçmişte dozların karıştırıldığı birçok örnek var. Hepatit, çocuk felci, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarında bu yapıldı" diye konuştu.

Hükümetin sağlık konularındaki başdanışman yardımcısı Prof. Jonathan Van-Tam da farklı dozların kullanılmasının bağışıklık tepkisini güçlendirebileceğini söyledi.

İngiltere'de şimdiye kadar 10 milyondan fazla kişiye ilk doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İngiltere, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı kaynaklı ölümlerin sayısının 100 bini aştığı tek Avrupa ülkesi.

Ülkede bugün itibarıyla vaka sayısı 3 milyon 871 bini, can kaybı sayısı da 109 bini aştı.

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