  • BIST 5.759,11
  • Altın 1597.495
  • Dolar 25.7312
  • Euro 27.8133
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Belli şehirleri açıkladılar

» »
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yönelik hazırladığı rehber ile Türkiye'ye gidecek turistlere uyarılarda bulundu.
İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Belli şehirleri açıkladılar

Turizm sezonunun başlaması ve Türk Lirası’nın son dönemde İngiliz poundu karşısında değer kaybetmesiyle birlikte çok sayıda İngiliz vatandaşının uğrak noktası olan Türkiye ile ilgili bir açıklama İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi…

Bakanlık tarafından İngilizler için hazırlanan rehber niteliğindeki metinde, İngiliz turistlerin Türkiye’de dikkatli olması gerektiği belirtildi. Bir milyondan fazla İngilizin Türkiye’ye tatile geleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Suriye sınırının 10 kilometre yakınına gidilmesinden ve Şırnak ve Hakkari şehirlerine gidilmemesi tavsiye edildi.

“ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK”

Hiçbir seyahatin güvenli geçeceğinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye’ye gidecekler de uygun seyahat sigortasını yaptırmalı” dedi. Belli aralıklarla bu tür açıklamalarla vatandaşlarını uyaran İngilizler geçmişte de benzer duyurular ile gündeme gelmişti.

İngiliz yetkililer, yerel medyaya açıklamalarda da bulundu. Independent’a konuşan yetkililer, “İngiliz vatandaşlarının güvenliği bizim ana konumuz. Her ülke ve bölge ile ilgili seyahat tavsiyelerini düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Seyahat tavsiyeleri alanındaki terörizm konusundaki değişiklikler, terör tehdidinin şimdi daha çeşitli gruplardan gelebileceğini gözler önüne seriyor” dedi. Bu uyarıların tavsiye niteliğinde olduğunun da altı çizildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Kralı 3. Charles’ın ilk resmi doğum günü coşkuyla kutlanıyor18 Haziran 2023 Pazar 13:25
  • Boris Johnson yeni işini buldu17 Haziran 2023 Cumartesi 14:43
  • Harry ve Meghan’a soğuk duş: Kraliyet etkinliğine davet edilmediler16 Haziran 2023 Cuma 17:43
  • Guardian: Rolls-Royce’un Türk CEO’su, İngiltere’nin gizli denizaltı belgelerine erişemiyor16 Haziran 2023 Cuma 13:27
  • İngiliz askerler geçinmek için gıda bankalarından alışveriş yapıyor13 Haziran 2023 Salı 20:59
  • Köşkten çıkmıyor: Prens Andrew’ün “tahliye” korkusu ağır bastı12 Haziran 2023 Pazartesi 23:09
  • İngiltere Başbakanı Sunak: İngiltere'yi yapay zeka düzenlemelerinin merkezi yapmak istiyorum12 Haziran 2023 Pazartesi 17:23
  • İngiltere’de sıcaklık rekoru kırıldı11 Haziran 2023 Pazar 19:50
  • Boris Johnson, milletvekilliğinden istifa etti10 Haziran 2023 Cumartesi 11:51
  • İngiliz taraftar, Türkiye’nin döviz kuruyla alay etti: Bavula ihtiyacım var09 Haziran 2023 Cuma 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti