İnşaat Encümeni'ne Başkan ve üye ataması yapıldı

İşte Bakanlar Kurulu kararı;

KARAR SAYısı TE(K-I)441-2019 INŞAA ENCÜMENi'NE BAŞKAN VE ÜYE ATANMASı (Önerge No:460/2019) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 19/1998 sayılı Yapı Inşaatı ve Teknik işler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasas 'nın S'inci maddesi ile oluşturulan inşaat Encümeni'ne TE(K-I)391-2018 sayı ve 19.4.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Encümen Başkanı olarak atanan ii. Derece Mimar Mustafa Akartuna'n ın görevinden çekilmesi sebebiyle yerine Encümen üyesi olan Planlama ve inşaat Dairesi personeli ii. Derece Inşaat Mühendisi Hıfzı Avdan 'ın atanmasına, Hıfzı Avdan'dan boşalan üyeliğe Planlama ve inşaat Dairesi personeli II. Derece inşaat Mühendisi Burcu Kutalmış'ın görev süresi dolan Hukukçu Emine Uzun'un yerine ise Içişleri Bakanlığı Hukukçusu Uğur Çulhaoğlu'nun 3 (Üçı'er yıl süre ile atanmalarına karar verdi.

13.3.2019