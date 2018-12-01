  • BIST 95.416
  • Altın 204,406
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Instagram Hikayeler’ bomba özellik

»
Instagram’a ‘Hikayeleri’ sadece belirli kişilerle paylaşmayı sağlayan ‘Yakın Arkadaşlar’ özelliği eklendi. Yeni özelliğe profil sayfasındaki menüden ulaşılabilecek.
Instagram Hikayeler’ bomba özellik

Sosyal ağ Instagram, platformdaki “Hikayeleri” (Stories) yalnızca belli bir grup ile paylaşmayı sağlayan “Yakın Arkadaşlar” (Close Friends) özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Instagram’dan yapılan resmi duyuruda,”Büyüyen topluluğuyla, insanların bazı özel anlarını herkesle paylaşmak istemeyeceğini düşünen Instagram, bu özellik sayesinde insanların daha kişisel anlarını yalnızca kendi seçtikleri küçük bir grup ile paylaşmasına izin veriyor” denildi. 

YEŞİL İKON İLE GÖSTERİLECEK

instaaaaaaaaaaaaa.jpg

Yakın arkadaşlar listesini oluşturmak için, profil sayfasındaki menüden “Yakın Arkadaşlar” seçeneğine tıklamak ve kişi eklemek gerekiyor.

Bu yeni özellik sayesinde artık Instagram kullanıcıları hikaye paylaşırken yalnızca yakın arkadaşlar listesiyle paylaşma seçeneğini görecek. Birinin yakın arkadaşlar listesinde olup hikayelerini görüntülerken ise kullanıcıların karşısına yeşil bir ikon çıkacak.

 

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları, evrenimizin oluştuğu ‘çorbayı’ inceliyor01 Aralık 2018 Cumartesi 17:32
  • Elon Musk'a NASA'dan şok: "Herkesin önünde esrar tüttüremeyecek!"01 Aralık 2018 Cumartesi 15:00
  • En büyük hacker skandallarından biri yaşandı01 Aralık 2018 Cumartesi 13:39
  • Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!01 Aralık 2018 Cumartesi 00:00
  • Subaru'dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali30 Kasım 2018 Cuma 22:00
  • Eski mağara resimlerinin yıldız sistemlerine ait haritalar olduğu anlaşıldı30 Kasım 2018 Cuma 21:00
  • 230 Bin TL değerindeki Apple Watch Series 4!30 Kasım 2018 Cuma 20:30
  • Fortnite 200 milyon kullanıcıya ulaştı30 Kasım 2018 Cuma 20:00
  • Instagram Hikayeler'de yeni dönem30 Kasım 2018 Cuma 19:30
  • 'Peygamber çiçeği'nin yeni bir türü daha bulundu30 Kasım 2018 Cuma 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti