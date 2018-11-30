Instagram Hikayeler'de yeni dönem

Instagram bugün Hikayeleri yalnızca belli bir grup ile paylaşmayı sağlayan “Yakın Arkadaşlar” özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, 'Hikayeler' için bugün, önemli bir özelliğini daha kullanıma sundu.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram 'Hikayeler'i yalnızca belli bir grup ile paylaşmayı sağlayan “Yakın Arkadaşlar” özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu.

Instagram, bu özellik sayesinde insanların daha kişisel anlarını yalnızca kendi seçtikleri küçük bir grup ile paylaşmasına izin veriyor.

Yakın arkadaşlar listesini oluşturmak için, profil sayfasındaki menüden “Yakın Arkadaşlar” seçeneğine tıklamak ve kişi eklemek gerekiyor.

Artık insanlar hikaye paylaşırken yalnızca yakın arkadaşlar listesiyle paylaşma seçeneğini görecek. Birinin yakın arkadaşlar listesinde olup hikayelerini görüntülerken insanlar yeşil bir ikon görecek.