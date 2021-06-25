Instagram Yıllardır Beklenen Özelliği Test Etmeye Başladı

Instagram, uzun yılladır beklenen masaüstünden gönderi paylaşımı özelliğini test etmeye başladı.
Instagram, bir masaüstü bilgisayarındaki web tarayıcısını kullanarak gönderi oluşturma özelliğini test ediyor.
Özellik, işlevselliği gösteren bazı ekran görüntülerini yakalayan sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edildi.
Facebook, Bloomberg'e yaptığı açıklamada testi doğruladı.
Sözcü Christine Pai, "Pek çok kişinin bilgisayarından Instagram'a eriştiğini biliyoruz. Bu deneyimi geliştirmek için şimdi masaüstü tarayıcılarıyla Instagram'da bir akış gönderisi oluşturma özelliğini test ediyoruz" dedi.
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