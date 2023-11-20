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Instagram’da hikaye süresi uzuyor

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Instagram, hikayelerin yedi gün boyunca yayında kalmasını sağlayacak ‘Benim Haftam’ adlı yeni bir özellik hazırlığında.
Instagram’da hikaye süresi uzuyor

Meta’nın popüler sosyal medya platformlarından Instagram, genel kullanıcı deneyimini geliştirecek bir dizi yeni özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Platforma çok sayıda üretken yapay zeka özelliği geliyor. Yakında çıkacak Galaxy S24 serisinin kilit ekranına doğrudan kamera erişimi getirmek de beklenen yeniliklerden.

Instagram’a gelen bir başka yenilik ise hikaye süresiyle ilgili. Şu an için paylaşılan hikayelerin süresi 24 saat ve bu süre dolduğunda hikayeler otomatik olarak yok oluyor. Yeni ‘Benim Haftam’ özelliği ise bu süreyi yedi güne çıkarıyor.

Test aşamasındaki özellik henüz genel kullanıma açık değil ve geniş kitlelere ne zaman ulaşacağı da açıklanmadı. Bu özellik, bir etkinlik ya da tamamen başka bir şey için tüm hafta boyunca sürecek bir hatırlatma görevi görmek de dahil olmak üzere pek çok nedenle kullanılabilecek.

Bu aynı zamanda çok seyahat eden ve hayatlarını platformda belgelemeyi tercih eden insanlar için kullanışlı bir özellik olacak gibi görünüyor. 

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