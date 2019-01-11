Popüler sosyal ağlardan biri olan Instagram, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

Facebook bünyesinde yer alan popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, yeni özelliğiyle kullanıcılarının işini oldukça kolaylaştıracak. Instagram'da çoklu hesap kullanan kullanıcılar yeni özellik sayesinde bir fotoğrafı, birden fazla hesaptan aynı anda paylaşabilecek.

Henüz test aşamasında olan bu özellik çoklu hesap yönetimini oldukça kolaylaştıracak. Diğer yandan eğer her hesaptan farklı paylaşım yapıyorsanız ya da tek bir hesabı yönetiyorsanız bu özellik size bir kolaylık sağlamayacak.

Instagram'ın yeni özelliği şimdilik sadece iOS platformunda kullanılabiliyor. Eğer bu özellikten yararlanmak isterseniz izleyeceğiniz yol ise oldukça basit:

Instagram'ın bu özelliği çok sevilecek!

Öncelikle fotoğrafınızı çekiyor ve seçiyorsunuz. Ardından alt kısımda bulunan hangi hesabınızda bu fotoğrafı paylaşmak istiyorsanız bir bir seçiyorsunuz. Bu adımdan sonra Paylaş butonuna dokunmaktan başka yapacak bir işleminiz yok.

Özelliğin Android'te ne zaman aktif hale geleceği ise henüz belli değil. Android konusunda da bir güncelleme geldiği zaman sizler buradan bilgilendireceğiz. Peki ya siz Instagram'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?