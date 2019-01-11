  • BIST 91.687
  • Altın 226,351
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Instagram'ın bu özelliği çok sevilecek!

»
Popüler sosyal ağlardan biri olan Instagram, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.
Instagram'ın bu özelliği çok sevilecek!

Facebook bünyesinde yer alan popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, yeni özelliğiyle kullanıcılarının işini oldukça kolaylaştıracak. Instagram'da çoklu hesap kullanan kullanıcılar yeni özellik sayesinde bir fotoğrafı, birden fazla hesaptan aynı anda paylaşabilecek.

Henüz test aşamasında olan bu özellik çoklu hesap yönetimini oldukça kolaylaştıracak. Diğer yandan eğer her hesaptan farklı paylaşım yapıyorsanız ya da tek bir hesabı yönetiyorsanız bu özellik size bir kolaylık sağlamayacak.

Instagram'ın yeni özelliği şimdilik sadece iOS platformunda kullanılabiliyor. Eğer bu özellikten yararlanmak isterseniz izleyeceğiniz yol ise oldukça basit:

Instagram'ın bu özelliği çok sevilecek!

Öncelikle fotoğrafınızı çekiyor ve seçiyorsunuz. Ardından alt kısımda bulunan hangi hesabınızda bu fotoğrafı paylaşmak istiyorsanız bir bir seçiyorsunuz. Bu adımdan sonra Paylaş butonuna dokunmaktan başka yapacak bir işleminiz yok.

Özelliğin Android'te ne zaman aktif hale geleceği ise henüz belli değil. Android konusunda da bir güncelleme geldiği zaman sizler buradan bilgilendireceğiz. Peki ya siz Instagram'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yerli antivirüsle yurt dışına açılmayı hedefliyor11 Ocak 2019 Cuma 12:15
  • Sosyal medyanı en sevilmeyeni oldu (Justin Bieber'ı geçti)11 Ocak 2019 Cuma 11:40
  • Bu haberi okumadan araba almayın: İşte en az yakıt harcayan otomobiller10 Ocak 2019 Perşembe 15:44
  • Bize mesaj mı yolluyorlar? 1.5 milyar ışık yılı uzaktan sinyal geldi (video)10 Ocak 2019 Perşembe 12:30
  • "Bitcoin piyasa hacmi 7 trilyon doları aşabilir"09 Ocak 2019 Çarşamba 21:45
  • 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başvuruları başlıyor09 Ocak 2019 Çarşamba 15:05
  • Hyundai 'yürüyen araba' tasarladı09 Ocak 2019 Çarşamba 13:42
  • Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?08 Ocak 2019 Salı 16:28
  • NASA yeni bir gezegen keşfetti08 Ocak 2019 Salı 15:17
  • Teknolojinin tehdit ettiği 7 meslek.08 Ocak 2019 Salı 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti