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İnternet ve kiralık devre hizmetlerinde gece 00.00 sonrası kesintiler yaşanacak

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Telekomünikasyon Dairesi yazılım güncellemesi ve kapasite artırımı çalışması yapılacağından kaynaklı gece 00.00'den itibaren kesintiler yaşanacak. Kesintiler sabah 05.00'de sona erecek.
İnternet ve kiralık devre hizmetlerinde gece 00.00 sonrası kesintiler yaşanacak

Telekomünikasyon Dairesi yazılım güncellemesi ve kapasite artırımı çalışması yapılacağını ve bu çalışmadan dolayı saat 00:00’dan itibaren internet ve kiralık devre hizmetlerinde kısa süreli kesintiler meydana geleceğini bildirdi.

Daireden yapılan duyuruda, söz konusu kesintilerden Girne, Lapta, Taşkınköy, Gönyeli, Balıkesir, Haspolat, Boğaz, BRTK, Değirmenlik ve Serdarlı bölgelerinin etkileneceği ve kesintiden dolayı abonelerden anlayış beklendiği kaydedildi.

Duyuruda, kesintinin yarın sabah 05.00’te sona ereceği belirtildi.

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