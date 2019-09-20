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iOS 13: Apple'ın yeni işletim sisteminde neler değişti?

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Apple'ın ürettiği akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan işletim sistemi iOS'un yeni versiyonu bugünden itibaren tüm kullanıcıların kullanımına açık hale geldi.
iOS 13: Apple'ın yeni işletim sisteminde neler değişti?

iOS 13, dün geceden itibaren cihazların yazılım güncelleme bölümlerine yüklendi. Kullanıcılar, istedikleri zaman manuel olarak ya da telefon ayarlarına göre otomatik olarak bu yazılımı yükleyebilecek.

iOS 13, Apple'ın son yıllarda yaptığı en kapsamlı değişiklikler arasında yer alıyor.

Bu değişiklikler arasında, uygulamaların kullanıcıların bulunduğu lokasyona erişimini sınırlayan yeni güvenlik ayarları, yeni fotoğraf düzenleme araçları ve arayüzün rengini siyaha çeviren "Dark Mode" özelliği geliyor.

iOS 13 ile gelen yeni özellikler neler?

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Dark Mode:

Arayüzü siyah hale getiren Dark Mode, muhtemelen kullanıcıların fark edeceği en önemli değişiklik.

Bu mod, Apple'ın kendi uygulamalarının tamamında destekleniyor.

Kullanıcılar, ya telefonlarının ara yüzünü siyah yapan bu modu sürekli olarak açık tutabilecek ya da Ayarlar bölümünden belli saatler arasında bu mod ile normal mod arasında otomatik geçiş yapılmasını sağlayabilecek.

Fotoğraflar:

En göze çarpan değişiklik Dark Mode olmasına karşın, bu yazılım versiyonunun en işlevsel özelliği ise fotoğraflar uygulamasına getirilen yenilikler gösteriliyor.

Öncelikle, fotoğraflar uygulamasının tasarımı değiştirilerek, basitleştirildi.

Fotoğraflar bu uygulamanın içinde daha farklı bir şekilde düzenleniyor ve kullanıcıya, gün, ay, yıl ve yere göre görüntüleme imkanı veriyor.

Uygulama belli bir gün ve ayın "en iyi" fotoğraflarını seçip bir arada gösteriyor.

Ayrıca fotoğrafları düzenleme araçları da çeşitlendirildi ve basitleştirildi.

iOS 13 ile gelen fotoğraf düzenleme araçları, Instagram'dakilere benzer bir hal aldı.

Apple Haritalar:

Apple'ın kendi harita uygulamasında da iyileştirmeler yapıldı.

Yapılan en önemli değişiklik, Google'daki gibi "street view" özelliğinin eklenmesi oldu.

Böylece artık Apple'ın kendi harita uygulamasını kullananlar da sokaklardan çekilmiş görüntülere ulaşabilecek.

Getirilen diğer yeni özellikler şunlar:

  • Eklenen yeni izin ayarlarıyla uygulamaların kullanıcıların lokasyon takibini yapması zorlaştırıldı
  • Ses ayarı göstergesi artık ekranın tam ortasında yer almıyor. Bu gösterge küçültülerek, ekranın üst kısmına taşındı
  • Eklenen Kısayollar uygulamasına en sık kullanılan uygulamaları ekleyip hızlı erişim olanağı sağlandı
  • Sağlık uygulaması değiştirildi ve kadınların regl dönemlerini takip etmeleri gibi yeni bir dizi özellik getirildi

iOS 13'ün ilk güncellemesi 24 Eylül'de indirilmeye hazır olacak. Bu güncellemede hataların giderilmesinin yanı sıra otomatik Siri kısayolları, Apple Haritalar üzerinden tahmini varış süresi paylaşma ve şirket telefonlarında kurumsal ve özel verilerin ayrıştırılması gibi yeni özellikler getirilecek.

Sonbahar ayların sonunda yapılacak bir sonraki güncelleme de bulut üzerinden dosya paylaşımı ve Home sistemine bağlanmayı kolaylaştıran uygulamalar içerecek.

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