iOS ve iPadOS 15.6 için dördüncü geliştirici beta sürümü yayınlandı!

Apple 20 Eylül’de kullanıma sunduğu iOS 15, iPadOS 15 tvOS 15 ve watchOS 8’in son hali olan iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 ve watchOS 8.7nin dördüncü geliştirici beta sürümlerini uygulama geliştiricileri ile paylaştı. Peki neler değişti?

iOS 15.6 ve iPadOS 15.6 için dördüncü geliştirici beta sürümünün yapı numarası “19G5056c” olarak paylaşıldı. Üçüncü geliştirici betasının yapı numarası ise 19G5046d’idi. Dördüncü tvOS 15.6 yapı numarası 19M5056c olarak, watchOS 8.7 beta sürümü ise 19U5056c olarak güncellendi. Bu sayede güncel yazılımı kontrol ederek indirebilirsiniz.

Halihazırda bir geliştirici hesabı kullanıyorsanız son beta sürümünü Apple Developer Center üzerinden indirebilirsiniz. Ardından cihazınıza uygun profil indikten sonra, Sistem Tercihleri bulunan Yazılım Güncelleme kısmından yükleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Yapılan bu paylaşımla birlikte yeni özelliklerden ziyade büyük ölçüde hata düzeltmelerinin ve performans iyileştirmelerinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Tabii her beta sürümünde olduğu gibi, olası veri kaybı olasılığı ve düzgün çalışmama gibi durumlarla karşılaşılma ihtimalinden dolayı asıl cihazınıza yüklemeniz tavsiye edilmiyor.

iOS 15.6 hangi telefonlara gelecek?

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE 2016

iPhone SE 2020

iPadOS 15.6 hangi tabletlere gelecek?

iPad Pro 12.9 inç (1. nesilden sonraki tüm cihazlar)

iPad Pro 11 inç (1. nesilden sonraki tüm cihazlar)

iPad Pro 10.5 inç

iPad Pro 9.7 inç

iPad (5. nesilden sonraki tüm cihazlar)

iPad Mini (4. nesilden sonraki tüm cihazlar)

iPad Air (2. nesilden sonraki tüm cihazlar)

watchOS 8.7 hangi modellere gelecek?