  • BIST 2.466,27
  • Altın 974.92
  • Dolar 16.7015
  • Euro 17.5622
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

iOS ve iPadOS 15.6 için dördüncü geliştirici beta sürümü yayınlandı!

»
Apple, uygulama üreticilerine iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, watchOS 8.7'nin dördüncü geliştirici beta sürümünü kullanıma sundu.
iOS ve iPadOS 15.6 için dördüncü geliştirici beta sürümü yayınlandı!

Apple 20 Eylül’de kullanıma sunduğu iOS 15, iPadOS 15 tvOS 15 ve watchOS 8’in son hali olan iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 ve watchOS 8.7nin dördüncü geliştirici beta sürümlerini uygulama geliştiricileri ile paylaştı. Peki neler değişti?

iOS 15.6 ve iPadOS 15.6 için dördüncü geliştirici beta sürümünün yapı numarası “19G5056c” olarak paylaşıldı. Üçüncü geliştirici betasının yapı numarası ise 19G5046d’idi. Dördüncü tvOS 15.6 yapı numarası 19M5056c olarak, watchOS 8.7 beta sürümü ise 19U5056c olarak güncellendi. Bu sayede güncel yazılımı kontrol ederek indirebilirsiniz.

Halihazırda bir geliştirici hesabı kullanıyorsanız son beta sürümünü  Apple Developer Center üzerinden indirebilirsiniz. Ardından cihazınıza uygun profil indikten sonra, Sistem Tercihleri bulunan Yazılım Güncelleme kısmından yükleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Yapılan bu paylaşımla birlikte yeni özelliklerden ziyade büyük ölçüde hata düzeltmelerinin ve performans iyileştirmelerinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Tabii her beta sürümünde olduğu gibi, olası veri kaybı olasılığı ve düzgün çalışmama gibi durumlarla karşılaşılma ihtimalinden dolayı asıl cihazınıza yüklemeniz tavsiye edilmiyor.

iOS 15.6 hangi telefonlara gelecek?

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone Xr
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE 2016
  • iPhone SE 2020

iPadOS 15.6 hangi tabletlere gelecek?

  • iPad Pro 12.9 inç (1. nesilden sonraki tüm cihazlar)
  • iPad Pro 11 inç (1. nesilden sonraki tüm cihazlar)
  • iPad Pro 10.5 inç
  • iPad Pro 9.7 inç
  • iPad (5. nesilden sonraki tüm cihazlar)
  • iPad Mini (4. nesilden sonraki tüm cihazlar)
  • iPad Air (2. nesilden sonraki tüm cihazlar)

watchOS 8.7 hangi modellere gelecek?

  • Apple Watch Series 3
  • Apple Watch Series 4
  • Apple Watch Series 5
  • Apple Watch SE
  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch Series 7
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tamamen elektrikli ilk Volkswagen sedan: ID. AERO28 Haziran 2022 Salı 11:16
  • Dijital giysi mağazası açılıyor28 Haziran 2022 Salı 09:47
  • Khaby Lame: 'TikTok kralı' İtalya'nın vatandaşlık yasalarını değiştirebilir mi?26 Haziran 2022 Pazar 13:14
  • Bilim insanları okyanus yaşamını kurtaracak robot balık geliştirdi24 Haziran 2022 Cuma 20:21
  • Netflix,abone kayıplarının ardından 300 kişiyi daha işden çıkardı24 Haziran 2022 Cuma 13:41
  • Toyota, elektrikli otomobili geri çağırıyor: Sakın kullanmayın24 Haziran 2022 Cuma 13:02
  • Musk: Tesla’nın yeni fabrikaları milyarlarca dolar zarar ediyor23 Haziran 2022 Perşembe 17:42
  • Twitter, 'Notes' adındaki yeni özelliğini test ediyor: 2 bin 500 kelimelik metinler paylaşılabilecek23 Haziran 2022 Perşembe 13:49
  • El anatomileri incelendi… Neden bazı oyuncular daha iyi?22 Haziran 2022 Çarşamba 22:42
  • İntel, AB'den yaklaşık 600 milyon euro faiz istedi21 Haziran 2022 Salı 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti