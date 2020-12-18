İphone 12 Mini Ve İphone 12 Pro Max Türkiye'de Ön Satışta

iPhone 12 Türkiye'de geçtiğimiz ay satışa çıktı. ABD ve diğer birçok ülkede olduğu gibi 5G'li, A14 Bionic işlemcili yeni nesil iPhone'larını iki etap halinde satışa sunan Apple, ilk etapta iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'ye getirdi. Şimdi ise sıra serinin en ufak ve en büyük modelleri iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max geldi.

İPHONE 12 MİNİ VE İPHONE 12 PRO MAX TÜRKİYE'DE

iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye'de ön siparişe açıldı. Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone 12 modeli 5,4 inçlik iPhone 12 mini ve 6,7 inçlik ekranıyla bu zamana kadar üretilen en büyük iPhone modeli olma özelliği taşıyan iPhone 12 Pro Max halihazırda Apple Store online satış mağazası üzerinden sipariş edilebiliyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max 23 Aralık'ta ise genel siparişe açılacak. Her iki modelin fiyatları ise şöyle:

İPHONE 12 MİNİ FİYATI

iPhone 12 mini 64 GB - 9.999 TL

iPhone 12 mini 128 GB - 10.499 TL

iPhone 12 mini 256 GB - 11.499 TL

iPHONE 12 PRO MAX FİYATI

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16.999 TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 19.999 TL

iPHONE 12 MİNİ ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 131.5 x 64.2 x 7.4 mm

Ağırlık: 135 gram

Ekran: 5.4 inç OLED ekran, 476 ppi, çözünürlük 2340 x 1080

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 64, 128, 256

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: 12 + 12 MP

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim sistemi: iOS 14

iPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ