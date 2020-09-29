  • BIST 1.129
  • Altın 473,916
  • Dolar 7,8103
  • Euro 9,1421
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAPilli:1593 test yapıldı, 6 pozitif vaka

iPhone 12 Pro özel tasarımıyla ön siparişe açıldı!

»
Phone 12 nostaljiseverlere sesleniyor. Bu iPhone 12, arkaya kısma yerleştirilmiş bir Apple I anakartıyla birlikte karşımıza çıkıyor.
iPhone 12 Pro özel tasarımıyla ön siparişe açıldı!

iPhone’ların farklı tasarımlara sahip versiyonları bulunuyor. Özel tasarım olarak kayıtlara geçen bu modellere iPhone 12 de eklendi. Özel tasarım iPhone 12 Pro, ahşap bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Normalde daha gösterişli ve taşlı modellerle karşılaşmıştık. Şimdi ise iPhone 12 nostaljiseverlere sesleniyor. Bu iPhone 12, arkaya kısma yerleştirilmiş bir Apple I anakartıyla birlikte karşımıza çıkıyor.

Özel tasarım iPhone 12 Pro 

Söz konusu tasarım sıra dışı iPhone tasarımlarıyla bildiğimiz Caviar’dan geliyor. Çok daha az gösterişli ancak oldukça da farklı görünen bu iPhone 12 Pro için yaklaşık 9 bin 900 doları gözden çıkartmanız gerekiyor. Bu başlangıç fiyatı, eğer 512 GB depolama alanı sunan modeli tercih ederseniz bu rakam 11 bin 150 dolara kadar çıkıyor.
Ahşap detaylara sahip olan bu iPhone 12 modeli, Apple tutkunlarına ve aslında özel koleksiyonları kovalayan kişilere sesleniyor da diyebiliriz. Zira bu telefonun normal modelden tek farkı tasarımı. Özellik açısından herhangi bir farklılık sunulmuyor. Arka kısımda cam tasarımından tamamen arındırılan iPhone 12 Pro, bu arka panel içine gömülü ve Apple’ın 1976 yılında ürettiği ilk bilgisayar olan Apple I‘den oluşuyor. Bir monitör ve klavyeye benzeyen titanyum plaka ve anakart ile karşımıza çıkıyor.

Bunun yanında söz konusu tasarımın fazla olduğunu düşünenler için de arka kısmı tamamen ahşaptan oluşan ve ahşap işlemesi bir Apple yazısı bulunan seçenek de yer alıyor. Telefon yalnızca 9 adet üretildi ve söz konusu yüksek rakamlara satılmasının bir diğer nedeni Apple I anakart parçasını da size sunulması. Toplamda 200 adet üretilen Apple I, şu an için oldukça değerli. Bu sebeple özel üretim iPhone 12 Pro da bu kadar pahalı hale geliyor.

Telefon ön siparişe açılmış durumda.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA resmen duyurdu! Uzayda bugüne kadarki en tehlikeli harekete hazırlanıyorlar28 Eylül 2020 Pazartesi 08:45
  • Dünyanın En Önemli Akü Buluşmasında AKO Akü’ye Yoğun İlgi26 Eylül 2020 Cumartesi 13:30
  • 108 Megapiksel ve tam ekran deneyimi: Smartisan25 Eylül 2020 Cuma 13:30
  • Epic Games mağazasında RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz25 Eylül 2020 Cuma 13:10
  • Bu robot kişinin mutlu, üzgün ya da şaşkın olduğunu söyleyebiliyor25 Eylül 2020 Cuma 12:50
  • Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!24 Eylül 2020 Perşembe 20:49
  • WhatsApp'ta yeni dönem! Mesajlar kaybolacak24 Eylül 2020 Perşembe 14:10
  • Denizlili girişimci dijital okey masası geliştirdi24 Eylül 2020 Perşembe 13:50
  • Esnafa internet paketi 10 TL24 Eylül 2020 Perşembe 11:36
  • Uluslararası Uzay İstasyonu çarpışmadan manevrayla kurtuldu24 Eylül 2020 Perşembe 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti