iPhone 12 Pro özel tasarımıyla ön siparişe açıldı!

iPhone’ların farklı tasarımlara sahip versiyonları bulunuyor. Özel tasarım olarak kayıtlara geçen bu modellere iPhone 12 de eklendi. Özel tasarım iPhone 12 Pro, ahşap bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Normalde daha gösterişli ve taşlı modellerle karşılaşmıştık. Şimdi ise iPhone 12 nostaljiseverlere sesleniyor. Bu iPhone 12, arkaya kısma yerleştirilmiş bir Apple I anakartıyla birlikte karşımıza çıkıyor.

Özel tasarım iPhone 12 Pro

Söz konusu tasarım sıra dışı iPhone tasarımlarıyla bildiğimiz Caviar’dan geliyor. Çok daha az gösterişli ancak oldukça da farklı görünen bu iPhone 12 Pro için yaklaşık 9 bin 900 doları gözden çıkartmanız gerekiyor. Bu başlangıç fiyatı, eğer 512 GB depolama alanı sunan modeli tercih ederseniz bu rakam 11 bin 150 dolara kadar çıkıyor.

Ahşap detaylara sahip olan bu iPhone 12 modeli, Apple tutkunlarına ve aslında özel koleksiyonları kovalayan kişilere sesleniyor da diyebiliriz. Zira bu telefonun normal modelden tek farkı tasarımı. Özellik açısından herhangi bir farklılık sunulmuyor. Arka kısımda cam tasarımından tamamen arındırılan iPhone 12 Pro, bu arka panel içine gömülü ve Apple’ın 1976 yılında ürettiği ilk bilgisayar olan Apple I‘den oluşuyor. Bir monitör ve klavyeye benzeyen titanyum plaka ve anakart ile karşımıza çıkıyor.

Bunun yanında söz konusu tasarımın fazla olduğunu düşünenler için de arka kısmı tamamen ahşaptan oluşan ve ahşap işlemesi bir Apple yazısı bulunan seçenek de yer alıyor. Telefon yalnızca 9 adet üretildi ve söz konusu yüksek rakamlara satılmasının bir diğer nedeni Apple I anakart parçasını da size sunulması. Toplamda 200 adet üretilen Apple I, şu an için oldukça değerli. Bu sebeple özel üretim iPhone 12 Pro da bu kadar pahalı hale geliyor.

Telefon ön siparişe açılmış durumda.