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İphone 13 Yeni Teknolojiyle Kritik Sorunu Çözebilir

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iPhone 12 tanıtımının hemen ardından iPhone 13 hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.
İphone 13 Yeni Teknolojiyle Kritik Sorunu Çözebilir

iPhone analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone modelleri için softboard olarak isimlendirilen bir batarya teknolojisi kullanacağını iddia etti. iPhone 12 modellerinde kullanılan yeni sensörler ve eklentiler, bataryanın beklenenden daha küçük olmasına neden olmuştu. Kuo ise hem daha az maliyetli hem de daha az yer kaplayan bu pillerin yeni iPhone modelleri ile karşımıza çıkacağını paylaştı.

 

Bu batarya teknolojisi soft board denilen yeni tür bir elektronik devre teknolojisine dayanıyor. Bu devreler LCP dediğimiz düşük gecikmeyle yüksek hız sağlayan sıvı kristaller yardımıyla çalışıyor. Böylece çok daha hızlı, çok daha verimli ve küçük boyutlarda piller üretilmesi bekleniyor.

Daha küçük alanlarda daha büyük batarya boyutu sağlayacak teknoloji, daha ince bataryaların üretilmesini sağlıyor. Bu da hem daha ince, hem de daha hafif akıllı telefonların üretilmesinin önünü açacak gibi görünüyor.

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