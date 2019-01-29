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iPhone kullanıcıları dikkat: Dinleniyor olabilirsiniz

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iPhone'lar dinlenebiliyor mu? Apple, iOS işletim sisteminde yer alan bir açık ile gündemde.
iPhone kullanıcıları dikkat: Dinleniyor olabilirsiniz

iOS 12.1 sürümündeki Facetime açığı kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesine neden olabilir.

  •  

    ABD merkezli teknoloji devi Apple bu sefer yeni ürünü ile değil bir açık ile gündemde. 

     

  •  

    Zira söz konusu sistem açığı sayesinde kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir. 

     

  •  

    Zira Guardian yaptığı test sonucu söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu.

    Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor? 

     

  •  

    iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile FaceTime üzerinden bir arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1’li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamasa bile onu dinleyebiliyorsunuz. 

     

  •  

    Şu an için kullanıcılar açısından yapılabilecek en güvenli adım FaceTime’ın cihazlarında etkisiz hale getirmek. 

     

  • FACETİME NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

    FACETİME NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

    İşte Facetime’ı iPhone veya iPad’inizden silmek için yapmanız gerekenler... 

     

  •  

    1- Cihazınızı açın ve ayarlar kısmına girin 

     

  •  

    2- Arama kısmına FaceTime yazın 

     

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    3- Çıkan ekranda FaceTime’ın yanındaki tuşa dokunarak etkisiz hale getirin. 

     

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    Aynı işlemi iPad’lerinizden de yapabilirsiniz.

 

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