iPhone kullanıcıları dikkat: Dinleniyor olabilirsiniz

ABD merkezli teknoloji devi Apple bu sefer yeni ürünü ile değil bir açık ile gündemde.

Zira söz konusu sistem açığı sayesinde kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir.

Zira Guardian yaptığı test sonucu söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu. Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?

iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile FaceTime üzerinden bir arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1’li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamasa bile onu dinleyebiliyorsunuz.

Şu an için kullanıcılar açısından yapılabilecek en güvenli adım FaceTime’ın cihazlarında etkisiz hale getirmek.

FACETİME NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR? İşte Facetime’ı iPhone veya iPad’inizden silmek için yapmanız gerekenler...

1- Cihazınızı açın ve ayarlar kısmına girin

2- Arama kısmına FaceTime yazın

3- Çıkan ekranda FaceTime’ın yanındaki tuşa dokunarak etkisiz hale getirin.