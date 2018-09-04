iPhone XS özellikleri nasıl olacak?

iPhone ailesinin 10. yılına özel çıkan iPhone X, yenilenerek iPhone XS olarak karşımıza çıkıyor. 12 Eylül’de tanıtılacak olan iPhone XS özellikleri yazımızda!

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone modellerinin 10. yılına özel çıkarttığı iPhone Xmodeliyle, iPhone tasarımında tamamen yeni bir tasarıma geçmişti. Apple, iPhone X ailesini bu yıl genişletecek.

iPhone X, iPhone XS olarak güncellenecek ve daha büyük ekranlı iPhone XS Plusmodeli de 12 Eylül‘de tanıtılacak. Uygun fiyatlı model olarak da yazımıza konu olan XS modelinin, OLED ekranlı değil de LCD ekranlı sürümünün de 3. model olarak gelmesi bekleniyor.

iPhone XS özellikleri

Apple’ın 12 Eylül’de tanıtacağı iPhone XS, iPhone X ile benzer boyutlarda ve tasarıma sahip olacak. Daha önceki S takısını alan modeller gibi, XS modeli de geliştirilmiş X olarak karşımıza çıkacak.

5.8 inç büyüklüğünde 1125 x 2436 piksel çözünürlüğünde ve 458 ppi piksel yoğunluğundaki OLED ekranın kullanılacağı yeni model, ekran açısından önceki modele benzer olacak.

Gücünü Apple’ın A12 işlemcisinden alacak olan yeni iPhone XS, 7nm işlemciye sahip ilk akıllı telefon ünvanını alabilir. Huawei’nin 7nm’lik Kirin 980 işlemcini kullanacak olan Huawei Mate 20 ile bu alanda yarış içerisinde olacak.

A12 işlemcisi, A11 işlemcisinden yüzde 20 oranında hız artışı ve yüzde 40 oranında daha az güç tüketimi sunacak. A11 ile beraber gelen mimarisel yenilikler, A12 ile beraber 7nm üretim teknolojisiyle performans ve düşük güç tüketimi bir araya gelecek.

A12 işlemcisinin ise daha hızlı çekirdekler ve eş zamanlı kullanımda daha fazla verimlilik sunması bekleniyor. Böylece çoklu çekirdek performansında yüzde 25-30 artış elde edileceği ve Geekbench 4 puanı olarak 13,000 seviyesinin görülebileceği düşünülüyor.

GPU performansı tarafında ise yüzde 40 artış beklenirken, bunun günlük hayata yansımasının ortalama yüzde 20 seviyesinde olması bekleniyor. Çünkü artık GPU performansını bellek bant genişlikleri limitlemeye başlayacak seviyeye geldi. Evet bilgisayarlar ve ekran kartları için dediğimiz bant genişlikleri artık çipsetler ve mobil cihazlar için de önemli bir nokta haline geldi.

iPhone XS ve XS Plus modelleri 4 GB RAM ile gelecek. 64 / 256 ve 512 GB’lık dahili hafıza seçenekleri olacak. Uygun fiyatlı LCD modelin de 3GB RAM ile geleceği konuşuluyor.

iPhone XS kamera özellikleri

Kamera tarafında Huawei P20 Pro gibi arka yüzünde 3’lü kamera kullanımına geçmesi beklenen Apple’ın, bu beklentileri bu sene mi yoksa seneye mi hayata geçireceği merak konusu.

Tüm sızdırılan render görüntülerine göre arka tarafta 2 kamera kullanımına devam ettiği görülüyor. 12 Megapiksel çözünürlüğündeki çift kamera, XS modelinde de geliştirilerek kullanılabilir.

Apple sürpriz yaparsa, kamera tarafında yapacak gibi gözüküyor. Bakalım Apple, render görüntülerindeki gibi 2 kamera mı kullanacak yoksa 3 kamera mı? Bekleyip göreceğiz.

iPhone XS fiyatı

iPhone XS, iPhone XS Plus modelinden isminden de anlaşılacağı gibi daha uygun fiyatlı olacak. iPhone X, mevcut modeller arasında en pahalı iPhone modeliydi. Ama artık en pahalısı XS Plus olacak.

Beklentilere göre iPhone XS’in başlangıç fiyatı 899 Dolar olacak. Hafıza seçeneklerine göre fiyat daha da artacak. iPhone XS Plus modelinin başlangıç fiyatının da 999 Dolar olması bekleniyor. Tabii bu fiyatlar biraz daha yükselebilir, henüz sadece tahminlerden ibaret.