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İran-İsrail arasında ateşkes başladı

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İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
İran-İsrail arasında ateşkes başladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, İran ile İsrail arasında ateşkesin başladığını duyurdu.

Ajans, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin yerel saatle 07.30'da (TSİ 07.00) yürürlüğe girdiğini bildirdi. “Ateşkesin Başlangıcı” başlığıyla yayımlanan açıklamada, “İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi” ifadeleri yer aldı.

Ancak duyurudan kısa bir süre sonra, İran’ın İsrail’e yeniden füze saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, kuzey bölgelerinde sirenler çaldı. Son saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, bölgedeki sivillerin sığınaklardan çıkabileceği belirtildi.

Trump’tan ateşkes ilanı

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ve İsrail arasında “tam ve eksiksiz bir ateşkes” sağlandığını duyurdu. Ateşkesin ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, “Gerçek kazananlar dünya ve Orta Doğu olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Tel Aviv yönetimi, Trump’ın açıklamasına karşı henüz resmi bir yorumda bulunmadı. İsrail tarafı daha önce, ateşkesin yerel saatle 19.00’da başlayacağını savunarak bu saate kadar operasyonlarını sürdürebileceğini bildirmişti.

Arakçi: Saldırmazlarsa saldırmayız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, “Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Bu savaşı başlatan İsrail’di” dedi.

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