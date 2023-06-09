  • BIST 5.626,49
  • Altın 1477.618
  • Dolar 23.3992
  • Euro 25.1688
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Irkçılık Karşıtı Ağ: Gönyeli’de bir gecede 15’ten fazla kişi ırkçı saldırılara maruz kaldı

» »
Mülteci Hakları Derneği’nden Irkçılık Karşıtı Ağ adına yapılan açıklamada, özellikle Gönyeli bölgesinde bir günde 15’ten fazla kişinin ırkçı saldırılara maruz kaldığı ifade edildi, “Gönyeli bölgesinde yaşanan ırkçı saldırıları şiddetle kınıyoruz.” denildi
Irkçılık Karşıtı Ağ: Gönyeli’de bir gecede 15’ten fazla kişi ırkçı saldırılara maruz kaldı

Mülteci Hakları Derneği’nden Irkçılık Karşıtı Ağ adına yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ırkçı saldırıların arttığı belirtilerek, bu hususta etik olmayan habercilik uygulamaları konusunda duyulan endişe aktarıldı. 

Açıklamada, özellikle Gönyeli bölgesinde giderek şiddetini artıran ırkçı saldırılara değinilerek, “Kendilerini ‘Türk erkeği’ olarak tanımlayan bir grup saldırganın sokak ortasında gerçekleştirdiği saldırılar ile ilgili polisi göreve çağırıyoruz. Araç ile kurbanlarına yaklaşan saldırganlar, hedef aldıkları kişilerin üzerine su fırlatıp, hakaret ediyorlar ve daha sonra araç ile hızla uzaklaşıyorlar. Kurbanlardan birçoğu yaşadığı bölge veya kendi evinin önünde saldırıya uğramış ve mağdur edilmiştir. Kendi yaşam alanı sınırları içerisinde saldırıya maruz kalan mağdurlar, güvende hissetmediklerini belirterek, travmatize edilmişlerdir” ifadeleri kullanıldı. 

“BIR GECEDE 15’TEN FAZLA KİŞİ IRKÇI SALDIRILARA MARUZ KALDI” 

Gönyeli’de bir gecede 15’ten fazla kişinin ırkçı saldırılara maruz kaldığının belirtildiği ve bu saldırıların artarak daha devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Irkçılık Karşıtı Ağ olarak bu durumun kabul edilemez olduğun özellikle belirtmek isteriz. Her türlü ırkçı saldırı, tutum ve söylemin karşısında olduğumuzu bildiririz” denildi. 

Saldırılarda özellikle uluslararası öğrencilerin hedef alındığının ve saldırıların bölgede yaşayanları tedirgin ettiğinin belirtildiği açıklamada, polise başvuran bazı mağdurların geri çevrildiği ve saldırganlara karşı savunmasız bırakıldığı savunuldu. 

Açıklamada, “Irkçılığın ve ırkçı saldırıların toplumumuzda yeri yoktur. Etnik kökenleri veya geçmişleri ne olursa olsun tüm bireylere karşı anlayışı, saygıyı ve hoşgörüyü benimseyerek ırkçılığı ve ırkçı tutumları ortadan kaldırmak bizim ortak sorumluluğumuzdur. Bu noktada, adada yaşayan tüm bireylerin güvenliğini ve refahını sağlamak için gerekli önlemlerin alınması ve yaptırımların uygulanması çok önemlidir. Bu sebeple de polis teşkilatını, toplum liderlerini ve yerel makamlarını bu olayları kapsamlı bir şekilde soruşturması, araştırılması ve saldırganların yakalanması için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özuslu: Basın emekçilerinin sorunlarını Meclis’te dile getirmek öncelikli görevim olacak09 Haziran 2023 Cuma 15:35
  • KTTO Heyeti Ankara’daydı09 Haziran 2023 Cuma 15:34
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Gümrük Dairesi’ni Ziyaret Etti09 Haziran 2023 Cuma 15:26
  • Hükümet, döviz artışından kaynaklı ekonomik olumsuzluklara karşı komite kurulması kararı aldı09 Haziran 2023 Cuma 15:19
  • Tatar, Türkiye’deki deprem bölgesine kurban bağışı yaptı09 Haziran 2023 Cuma 15:19
  • Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı09 Haziran 2023 Cuma 15:05
  • İthal elmada limit üstü bitki koruma ürünü saptandı09 Haziran 2023 Cuma 14:59
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi09 Haziran 2023 Cuma 14:40
  • Bu Bir Mahkeme İlanıdır09 Haziran 2023 Cuma 14:38
  • Özuslu: Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz09 Haziran 2023 Cuma 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti