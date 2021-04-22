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Irkçılık Ve Irk Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Webinarı yapıldı

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Avrupa Komisyonu tarafından 21 Nisan 2021 Çarşamba günü düzenlenen "Irkçılık ve Irk Temelli Ayrımcılıkla Mücadele" konulu webinarda AB Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı ve ırkçılığa karşı yürütülen çalışmalar ele alındı.
Irkçılık Ve Irk Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Webinarı yapıldı

Avrupa Komisyonu tarafından 21 Nisan 2021 Çarşamba günü düzenlenen "Irkçılık ve Irk Temelli Ayrımcılıkla Mücadele" konulu webinarda AB Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı ve ırkçılığa karşı yürütülen çalışmalar ele alındı. Zoom platformunda düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasında da canlı olarak yayınlandı. https://www.facebook.com/ABBilgi/videos/216352976488707

 

AB Program Destek Ofisinden Michael Docherty, yaptığı açılış konuşmasında, “Avrupa Komisyonu, içinde bulunduğumuz bu dönemde kurumsallaşmış ırkçılığı artık sadece açıkça konuşmakla kalmayıp, durumu değiştirmek için harekete geçerek kalıcı adımlar atmaya başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2020-2025 yıllarını kapsayan AB Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı hazırlanmıştır” dedi.

 

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliği, Vatandaşlar, Eşitlik, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Biriminden Thibault Balthazar sunumunda ırkçılık ve ırk temelli ayrımcılıkla mücadelede her düzeyde ve ilgili bütün paydaşların katılımıyla hareket etmenin önemini vurgulayarak, "AB Irkçılıkla Mücadele Eylem Planında ırkçılığın sadece bireylerce yapılmadığını, ırkçılığın aynı zamanda yapısal da olduğu kabul edilmiştir. Yapısal ırkçılıkla mücadelede ırk ve etnik köken temelli eşitliğin AB'nin bütün politika alanlarına entegre edilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca, elimizdeki tüm yasal, politik ve bütçe araçlarından yararlanmalı ve bütün paydaşları ortak bir çaba içerisinde harekete geçirmeliyiz” dedi.

 

Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Fezile Osum'un moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte tartışılan konular arasında, ırk, renk veya etnik köken temelli nefret söylemi ile ilgili yerel yasal çerçevenin yetersiz olması, AB'de ayrımcılığa neden olan profilleme ve bununla mücadelede en iyi uygulama örnekleri, raporlamanın yetersiz seviyede kalması, farklı  alanlara yansıyan yüksek orandaki ayrımcılıkla mücadele politikaları ve eğitim sistemindeki zorbalık, ırkçılık ve ayrımcılık konuları yer aldı.

 

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında, ırkçılık ve ırk temelli ayrımcılık ile mücadele konusunda örgütsel kapasitelerin, erişimin ve etkinin güçlendirilmesini sağlayacak  bir dizi faaliyet ve eyleme destek olmaktadır. AB tarafından ayrıca, çeşitlilik ile ilgili konularda farkındalığın artırılmasını amaçlayan ve öneriler sunan bir dizi proje ve araştırma girişimine finansman desteği sağlanmıştır. Bunların içerisinde, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfının Kıbrıs Türk toplumunda Azınlık Hakları Raporu (2012), Mülteci Hakları Derneği ve KISA tarafından uygulanan İnsan Hakları Herkes İçin Projesi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğinin insan hakları temelli gazetecilik konusundaki Mümkün projesi yer almaktadır. Ayrıca, AB tarafından finanse edilen Sivil Alan projesi tarafından yürütülen Sivil Büyü Programı kapsamında VOIS Kıbrıs gibi çok kültürlü çeşitli gruplar da desteklenmiştir. Öte yandan, AB Bilgi Merkezi de 2015'ten bu yana, Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası kapsamında Çeşitlilik Festivalleri ve panellerden oluşan etkinlikler düzenlemiştir.

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