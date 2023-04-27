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İşe giriş-çıkış imzası eksik olan doktorların bir aylık maaşları kesilecek… Dr. Hüdaverdi: “Canları sağ olsun”

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Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan ve ülkenin sevilen simalarından Dahiliye Uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi, işe giriş-çıkış imzası eksik olan doktorların bir aylık maaşlarının kesileceğini ifade ederek, "Canları sağ olsun." dedi.
İşe giriş-çıkış imzası eksik olan doktorların bir aylık maaşları kesilecek… Dr. Hüdaverdi: “Canları sağ olsun”

İşte açıklama;

Tüm halkımdan özür dilerim.

7/24 , 365 gün .

15 yıldır ailemden ve kendimden ödün verek hizmet verdim.
Hertürlü imkansızlığa karşı yılmadım, yıkılmadık.

Son hamle ile kalbimize hançerle vurdunuz.

Motivasyon sıfır..

 

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