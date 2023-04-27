İşe giriş-çıkış imzası eksik olan doktorların bir aylık maaşları kesilecek… Dr. Hüdaverdi: “Canları sağ olsun”

İşte açıklama;
Tüm halkımdan özür dilerim.
7/24 , 365 gün .
15 yıldır ailemden ve kendimden ödün verek hizmet verdim.
Hertürlü imkansızlığa karşı yılmadım, yıkılmadık.
Son hamle ile kalbimize hançerle vurdunuz.
Motivasyon sıfır..
İşte açıklama;
Tüm halkımdan özür dilerim.
7/24 , 365 gün .
15 yıldır ailemden ve kendimden ödün verek hizmet verdim.
Hertürlü imkansızlığa karşı yılmadım, yıkılmadık.
Son hamle ile kalbimize hançerle vurdunuz.
Motivasyon sıfır..
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