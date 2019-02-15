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IŞİD'ciler kendi eşlerini vuruyor

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IŞİD'in, Suriye'de kontrol ettiği son bölge olan Bağoz'dan birkaç gün içinde temizlenmesi bekleniyor.
IŞİD'ciler kendi eşlerini vuruyor

 

IŞİD'in, Suriye'de kontrol ettiği son bölge olan Bağoz'dan birkaç gün içinde temizlenmesi bekleniyor. Suriye Demokratik Güçleri, geniş çaplı kutlamalar için hazırlıklara başladı. IŞİD militanlarının ise Bağoz'dan kaçmaya çalışan kişileri engellemek için ateş ettiği belirtiliyor.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Irak sınırında Bağoz köyüne sıkışan IŞİD’e karşı zafer ilan etmeye hazırlanıyor. Bölgeden gelen haberlere göre, SDG Bağoz’un birkaç gün içinde alınmasını planlarken, geniş çaplı kutlamalar için de hazırlık yapmaya başladı.

The Guardian gazetesinin sahadan geçtiği habere göre, SDG ana üslerinden birinde, IŞİD’e karşı zaferi kutlamak için bir sahne kurulmaya başladı. Suriye’den çekilmeye hazırlanan Amerikan yönetiminin de IŞİD’e karşı yeni bir zafer açıklaması yapmayı planladığı da belirtiliyor.

‘KENDİ EŞLERİNE ATEŞ ETTİLER’

IŞİD militanlarının ise Bağoz’dan kaçmaya çalışan kendi aile üyelerini engellemeye çalıştığı, onlara ateş ettiği belirtildi. The Guardian’a konuşan İngiliz Tümgeneral Christopher Ghika, Bağoz’dan SDG bölgesine gelen bazı kişilerin IŞİD savaşçılarının eşleri olduğunu ve bazılarının kaçmaya çalışırken ateş açılarak yaralandığını’ söyledi.

Geçtiğimiz cumartesi günü kaçtığını söyleyen 53 yaşındaki Jumah Hamdi Hamdan da, örgütün kendisi ve ailesinin Bağoz’dan çıkmasını engellemeye çalıştığını anlattı. Hamdan, “Kürtlerin eşlerimizi aşağılayacağını, erkeklerin onları arayacağını söylediler. İnsanları korkuttular ve kaçmak zorunda kaldık. Çok tehlikeliydi” dedi.

Örgütün elinde kalan son nokta olan Bağoz’da en deneyimli militanların bulunduğu, çok sayıda tünel kazıldığı, SDG’ye sert bir direniş sergilendiği de belirtiliyor.

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