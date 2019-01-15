IŞİD'in 'Konya emiri' eski özel harekat polisi çıktı

Konya'da cihatçı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri eski özel harekat polisi çıktı. Tutuklanan zanlının, örgütün 'Konya emiri' olduğu belirtildi.

Konya'da düzenlenen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan ve örgütün 'Konya emiri' olduğu ileri sürülen bir kişinin, emekli özel harekat polisi olduğu ortaya çıktı.

Konya'da 2017 yılında 5 IŞİD'linin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadeleri doğrultusunda aralarında örgütün 'Konya emri'nin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

TUTUKLANAN IŞİDLİ'NİN İFADELERİYLE ARAMA KARARI ÇIKARILDI

12 Temmuz 2017'de merkez Meram ilçesinde 5 IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından tutuklanarak hakkında dava açılan sanık Mehmet Akif Kök, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Kök'ün örgüt hakkında verdiği ifadeler doğrultusunda aralarında IŞİD'in 'Konya emiri'nin de olduğu öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'KONYA EMİRİ' ÖZEL HAREKAT POLİSİ ÇIKTI

Yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden M.A, S.A. ve B.S'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden B.S'nin emekli özel harekat polisi olduğu ve örgütün 'Konya emiri' olduğu ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.