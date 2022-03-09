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Isırık izindeki DNA sayesinde, 28 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

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Isırık izindeki DNA sayesinde, 28 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı
Isırık izindeki DNA sayesinde, 28 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Los Angeles kentine 160 kilometre mesafedeki Desert Hot Springs’te yaşayan Cheri Huss (39), 24 Nisan 1994’te evinde bıçaklanarak öldürüldü.

 

 

Olay yeri inceleme ve otopside Huss’ın kendisine saldıran kişiyle boğuştuğu belirlendi. Huss’ı defalarca bıçaklayan ve boğuşma sırasında ısıran katil olay yerinde kan izi bırakmıştı. Ancak o zaman cinayet aydınlatılamadı.

Riverside bölgesi savcılının aydınlatılamayan cinayetler üzerine çalışan ekibi dosyayı yeniden açtı. Genetik soybilimi ve yeni DNA teknolojisi sayesinde geçen ay Sharron Eugene Gadlin’in (48) şüpheli olduğu belirlendi.

Cinayet tarihinde Huss’ın evine 18 kilometre mesafede yaşayan Gadlin’den 14 Şubat’ta tükürük örneği alındı. Huss’ın vücudundaki ısırık izinden alınan tükürük örneğindeki DNA’yla Gadlin’den alınanın örtüştüğü tespit edildi. Olay yerindeki kandan alınan DNA da Gadlin’e aitti.

 

Dün açıklama yapan savcılık Gadlin’in geçen cuma günü tutuklandığını ve birinci derece cinayetten yargılanacağını, 1 milyon dolar kefalet ücreti belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada, “Cheri ve ailesi için sonunda adaletin yerine bulacağını umuyoruz. Bunu hak ediyorlar, çok uzun süre beklediler” dendi.

Gadlin, 25 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.

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