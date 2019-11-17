İskandinav ülkelerinde kişi başına düşen milli gelir ne kadar?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yaptığı konuşmada Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, “Tutturmuşlar bir EYT, erken emeklilik… İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı” demesi İskandinav ülkelerinin ekonomik durumlarının merak edilmesine yol açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya hesabından, İskandinav ülkelerinde kişi başına düşen milli geliri paylaştı.

180 ülke arasında Türkiye'nin 9 bin 311 dolar ile 67. sırada yer aldığı listede İskandinav ülkelerinin sıralaması şöyle:

>> Norveç 3. sırada: Kişi başına düşen milli gelir: 81 bin 807 dolar

>> Danimarka 9. sırada: Kişi başına düşen milli geliri: 60 bin 596 dolar

>> İsveç 11. sırada: Kişi başına düşen milli gelir: 54 bin 112 dolar

>> Finlandiya 14. sırada: Kişi başına düşen milli gelir: 49 bin 960 dolar

İskandinav ülkelerinin battığı yok da AKP israf ve yolsuzlukla Türkiye'yi batırdı.