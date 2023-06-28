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İskele-Ercan ana yolunda ters şeride giren sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

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İskele-Ercan ana yolunda ters şeride giren 47 yaşındaki sürücü kazaya neden oldu, bir kişi yaralandı.
İskele-Ercan ana yolunda ters şeride giren sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

İskele-Ercan ana yolunda bugün saat 12.30 sıralarında ters şerite giren sürücü kazaya neden oldu. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, LY 957 plakalı salon aracı Ercan istikametine doğru kullanan Sergei Vichurov (47) seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan yonca kavşağına yaklaştığında trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde ters şerite girmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Cemal Uluçay (51) yönetimindeki SR 970 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştırlar.  

Kaza sonucu yaralanan SR 970 plakalı araç Cemal Uluçay kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi halen sürüyor.  

Soruşturma devam ediyor. 

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