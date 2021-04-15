İskele Kalecik'e halk plajı yapılıyor

Kalecik Köyü yakınlarında İskele Belediyesi’ne ait olan yeşil alan, başta Kalecik Köyü halkı olmak üzere 7’den 70’e herkesin kullanabileceği, İskele Belediyesi’nin projeleri arasında yer alan Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz günlerde, hudutların belirlendiği söz konusu bölgede, dün (12 Nisan) itibari ile çalışmalar başladı. İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile 11. 600 metrekarelik alana yapılacak Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi kapsamında yol genişletme çalışması, bisiklet ve yürüyüş yolunun yanı sıra, peyzaj çalışması ile güzelleştirilecek kanal yapımı da bulunuyor. Söz konusu kanalın yapılması ile yağmur suyunun, doğrudan denize ulaşması sağlanacak.

İSKELE BELEDİYESİ’NE AİT OLAN YEŞİL ALAN, HALK PLAJI OLARAK KULLANILACAK

‘Hizmet Gönül İşidir’ prensibi ile hareket eden İskele Belediyesi’nin ‘insan odaklı’ projelerinin yapımı, hız kesmeden devam ediyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun önemli gördüğü projeleri arasında bulunan, Kalecik Köy halkı başta olmak üzere herkesin ücretsiz olarak faydalanabileceği Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi için de harekete geçildi. Kalecik Köyü yakınlarında bulunan İskele Belediyesi’ne ait yeşil alanın hudutları İskele Belediyesi İmar Birimi tarafından belirlendi. İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımına dün (12 Nisan) itibariyle başlanan ve toplam 11. 600 metrekarelik alandan oluşacak Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi sayesinde plaj kullanılır hale getirilecek ve halkın denize doğrudan ulaşımı sağlanacak.

YEŞİLİN AĞIRLIKLI OLACAĞI ALANDA ÇOCUK OYUN ALANLARI VE BÜFE DE BULUNACAK

Yalnızca denize girilebilecek yer olarak düşünülmeyen Kalecik Halk Plajı projesinde, çocukların güzel vakit geçirebilmesi için tasarlanacak çok sayıda oyun alanı da bulunacak, yeşil alan da ağırlıkta olacak. Yapılacak peyzaj çalışması sayesinde, plaja gelen 7’den 70’e herkes kum, güneş ve denizin yanı sıra yeşilin de tadını çıkarabilecek. Halkın ücretsiz kullanabileceği plajda, ihtiyaçların karşılanmasına olanak sağlanması için İskele Belediyesi’ne ait büfe, Duş yerleri, soyunma kabinleri ve WC de bulunacak. Söz konusu projenin yapılacağı yerde 55 araçlık park yerinin olması da hedefleniyor.

PROJEDE YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI, BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU DA BULUNUYOR

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile bugün itibariyle yapımına başlanan Kalecik Halk Plajı Projesi kapsamında yol genişletme çalışması da bulunuyor. Öte yandan İskele Belediyesi’nin sahil şeridinde hedeflediği yürüyüş ve bisiklet yolu projesi de emin adımlarla ilerliyor. İskele Boğaz’dan itibaren başlayacak yürüyüş ve bisiklet yolunun Kalecik Halk Plajı’na kadar uzanması da söz konusu projenin detayları arasında.