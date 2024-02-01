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İskele'de Alkollü Sürücünün Karıştığı Kaza: Bir Tutuklama Gerçekleşti

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İskele'de Alkollü Sürücünün Kaza Yaptığı Olayda Araçlar ve Apartman Duvarı Hasar Gördü: Sürücü Tutuklandı
İskele'de Alkollü Sürücünün Karıştığı Kaza: Bir Tutuklama Gerçekleşti

İskele'de Alkollü Sürücünün Neden Olduğu Kazada Araçlar ve Bina Hasar Gördü

31 Ocak 2024 tarihinde, saat 23:55 sularında İskele'de, bir apartmanın araç park yerinde yaşanan trajik olayda, Behzad Khodabakhsh OLYAIE (E-29) isimli sürücü, 233 miligram alkollü içki etkisi altında, yönetimindeki VA 335 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon kontrolünü kaybetti.

O an apartmanın park alanında park halinde bulunan UA 820 plakalı aracın sağ ön kısmına ve NA 639 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpışma sonucunda VA 335 plakalı araç, ileriye savrularak apartmanın duvarına çarparak durabildi.

Olayın ardından, sürücü Behzad Khodabakhsh OLYAIE tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir.

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