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İskele'de Asayiş ve Trafik Denetimlerinde Çok Sayıda İhlal Tespit Edildi

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İskele Polis Müdürlüğü, 05.03.2024 tarihinde 20:00-24:00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri düzenledi. Asayiş denetimlerinde olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yasak olan 18 kişi tespit edilerek işlem yapıldı
İskele'de Asayiş ve Trafik Denetimlerinde Çok Sayıda İhlal Tespit Edildi

05.03.2024 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Asayiş denetimleri kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve eğlence mekanları kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 750 araç sürücüsü kontrol edildi ve 119’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 225 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 21 araç ise trafikten men edilmiştir.

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