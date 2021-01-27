İskele'de belli noktalar kapatıldı

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığındaki İlçe Emniyet Kurulu, bir kez daha Covid-19 gündemli toplandı. Bu sabah İskele AKM’de yer alan toplantıda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra İlçe Belediye Başkanları, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şube Sorumlusu ve İskele Polis Müdürü hazır bulundu. Ülkede son dönemde yaşanan vaka artışının masaya yatırıldığı toplantıda İskele’de neler yapılabileceği konuşuldu. Toplantı konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, tedbir amaçlı, İskele’de ortak kullanım alanı olan yerlerin ikinci bir emre kadar kapatılacağını açıkladı. Açıklamanın hemen ardından vakit kaybetmeyen iskele Belediyesi Zabıta Birimi, beraberindeki İskele Polis Müdürlüğü ekipleri ve İskele Kaymakamlığı ile birlikte ortak kullanım alanlarını kapattı.

İSKELE BELEDİYESİ ALDIĞI TEDBİR KARARLARINI UYGULAMAYA KOYDU

İSKELE BELEDİYESİ HALK PLAJI’NDAKİ PARKLAR KAPTILDI

BABUTSA BÜFE VE PİKNİK RESTORAN İKİNCİ BİR KARARA KADAR KAPALI KALACAK

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun talimatı, İskele Belediyesi Zabıta Birimini harekete geçirdi. İskele ve 17 köyünde bulunan park, piknik alanı, spor aktivite alanlarını kapatmaya başladı. İlk olarak 7’den 70’e çok sayıda kişinin uğradığı İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki çocuk oyun parklarını, spor aktivite alanlarını kapatan İskele Belediyesi, yürüyüş yolu için de karar aldı. Sadece bireysel yürüyüşlerin yapılabileceği Yürüyüş Yolunda toplu şekilde yapılacak yürüyüşler yasaklandı. Denetimler İskele Polis Müdürlüğü ekipleri ile İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yapılacak. Öte yandan İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe ile İskele Belediyesi Piknik Alanı ve Piknik Alanı içerisindeki Piknik Restoran da ikinci bir karara kadar kapalı olacak. İskele Belediyesi söz konusu kararlarla çocuklar da dahil herkesin acil bir durum gerekmedikçe dışarıya çıkmasını önlemeyi amaçlıyor.

HALKIN YOĞUN OLARAK GİTTİĞİ YERLER DENETLENİYOR

Rutin olarak denetimlerini sürdüren İskele Belediyesi Zabıta Birimi, alınan kararların ardından da denetime çıktı. İskele’de bulunan kafe, restoran, market kısacası halkın yoğun olarak gittiği yerleri denetlemeye başlayan Zabıta Birimi, beraberindeki İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Kaymakamlığı ekipleri ile birlikte maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetleniyor.

CUMA PAZARI, ZABITA VE SAĞLIK BİRİMİNİN DENETİMİNDE HİZMET VERECEK

İskele Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeni ile aldığı tedbirlere Cuma Pazarını da ekledi. İskele Ecevit Meydanı’nda kurulan Pazar yerine giriş ve çıkışlar İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından sağlanacak. Maske takmanın zorunluğu şu günlerde maskesiz olduğu tespit edilenler için işlem başlatılacak, pazarcıların hijyen koşulları ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları denetlenecek.

SADIKOĞLU: “KORONA, ALMIŞ OLDUĞUMUZ TEDBİRLERDEN GÜÇLÜ DEĞİL!”

Öte yandan İskele Belediye Başkanlığı, son günlerde artan vakalarla birlikte, İskele ve köyleri için alınan son tedbir kararları ile ilgili konuştu. Hasan Sadıkoğlu açıklamasında şunlara yer verildi: “Covit-19 salgınına bağlı olarak son günlerde artan vakalar, ada genelinde olduğu gibi İskele’de de yakından takip edilmektedir. İskele Belediyesi olarak bizler, virüsün yayılmaması ve İskele ve köylerinde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirlerimizi titizlikle almaya devam ediyor ve çalışmalarımızı en yoğun şekilde yürütüyoruz. Özellikle İskele Belediyesi İlaçlama Birimimiz dezenfektan çalışmalarını son dönemde yoğun olarak sürdürmektedir. İskele Belediyesi Zabıta Birimimiz de İskele Belediyesi sınırlarında bulunan kafe, pastane, restoran, kasap, market gibi halkın yoğun olarak gittiği işletmeleri düzenli olarak denetlemeye, özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile hijyen kurallarını yerinde incelemeye devam ediyor. Herkesin bireysel olarak aldığı tedbirlere devam etmesinde büyük fayda var. Herkes kişisel tedbirini almayı sürdürmeli, mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunulmamalı, kişisel temizliğimize özen göstermeli, maske kullanımına devam etmeliyiz. Bu uyarıları dikkate alıp, virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu göz ardı etmeyelim. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle İskele Belediyesi olarak almış olduğumuz tedbirler de siz halkımızın bilinçli davranması ile devam ediyor. Zira biliyoruz ki Korona Virüsü, almış olduğumuz tedbirlerden güçlü değil.”

SADIKOĞLU: "İSKELE’DE YOĞUNLUK YOK"

Başkan Sadıkoğlu, Lefkoşa ve Girne’nin kapanmasının ardından halkın İskele ve Karpaz bölgelerine akın ettiği yönünde çıkan haberlere de değindi. Belediye olarak yaptıkları araştırmada İskele’de evleri olan birkaç aile dışında İskele’ye akın olmadığını ve İskele’de herhangi bir yoğunluk yaşanmadığını söyledi ve bölge halkının rahat olmasını istedi.